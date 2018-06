BERLINER MORGENPOST: Freie Fahrt für die Retter – Kommentar von Jens Anker

Die Nachrichten der vergangenen Wochen wirken

verstörend: Immer häufiger kommen Rettungskräfte nicht an den

Unfallort, weil die im Stau stehenden Fahrzeuge keine Rettungsgasse

bilden. Die Ursachen dafür sind vielfältig. An Baustellen mit ihren

verengten Fahrspuren fehlt häufig einfach der Platz, um ausweichen zu

können. Aber auch die Ignoranz mancher Verkehrsteilnehmer führt zu

Verzögerungen beim Rettungseinsatz, wenn sie stur in der Mitte stehen

bleiben, auch wenn hinter ihnen ein Notarztwagen mit eingeschaltetem

Martinshorn steht.

Gegen diesen Missstand will die Feuerwehr in Brandenburg jetzt

verstärkt vorgehen. Pünktlich zum Ferienbeginn, an dem der Verkehr

rund um Berlin noch einmal zunehmen wird, veranstaltet die Feuerwehr

den „Aktionstag Rettungsgasse“. Dass eine solche Rettungsgasse im

Zweifel Leben retten kann, leuchtet jedem sofort ein. Warum dieses an

sich einfache Manöver auf den Autobahnen in Brandenburg dennoch so

oft scheitert, bleibt unverständlich.

Dabei wird das Problem in den kommenden Jahren noch zunehmen, wenn

nicht wirksam gegengesteuert wird. Alle Prognosen sagen einen

weiteren Anstieg des Verkehrs voraus. Der Aktionstag an diesem

Wochenende kann also nur ein Anfang sein. Denn die Rettung von

(schwer) verletzten Menschen hat in jedem Fall Priorität und kann

niemals zur Diskussion stehen.

Pressekontakt:

BERLINER MORGENPOST

Telefon: 030/887277 – 878

bmcvd@morgenpost.de

Original-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell