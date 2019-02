BERLINER MORGENPOST: Gute Nerven gefordert / Kommentar von Dominik Bath zu Streiks in Berlin

Kurzform: Der Arbeitskampf stellt die Stadt auf die

Probe. Wir müssen das mal ertragen. Berlin geht es gut. Der Senat

denkt gerade darüber nach, wie er das viele Geld verteilen kann. Ganz

klar ist, dass eine Menge davon auch bei den Beschäftigten im

öffentlichen Dienst und im Landesbetrieb BVG ankommen muss. Denn

jahrelang sind nicht nur die U-Bahnen und Busse, sondern auch die

Kitas und Schulen personell auf Verschleiß gefahren worden. Das ist

weder für die Beschäftigten noch für die Stadt gut. Der Streik als

eine der größten Errungenschaften der sozialen Marktwirtschaft ist

ein geeignetes Mittel, um Verbesserungen zu fordern. Beide Bereiche

brauchen jetzt nicht nur einen Gehaltssprung, sondern auch mehr

Anerkennung. Das ist auch eine Frage des Wettbewerbs.

Der vollständige Kommentar: Welche Folgen es haben kann, wenn

Beschäftigte für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Gehalt

eintreten, können Berliner in dieser Woche gleich mehrfach

beobachten: Weil Beschäftigte im öffentlichen Dienst die Arbeit

niederlegten, blieben am Mittwoch zahlreiche Kitas geschlossen, in

Schulen fiel Unterricht aus, auch der Gang zu Behörden scheiterte

teilweise an verschlossenen Türen. Und am Freitag, wenn Beschäftigte

der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) in den Ausstand treten, ist

erneut viel Geduld gefragt. Für Betroffene sind die Streiks

ärgerlich: Viele Eltern mussten wegen der geschlossenen Kitas

Ersatzbetreuungen für ihre Kinder organisieren. Für Freitag machen

sich Berliner und zahlreiche Pendler bereits heute Gedanken, wie der

Weg zur Arbeit dann zu meistern sein könnte. Der Arbeitskampf stellt

die Stadt auf die Probe. Ich finde, wir müssen das mal ertragen.

Berlin geht es gut. Der Senat denkt gerade darüber nach, wie er das

viele Geld verteilen kann. Ganz klar ist, dass eine Menge davon auch

bei den Beschäftigten im öffentlichen Dienst und im Landesbetrieb BVG

ankommen muss. Denn jahrelang sind nicht nur die U-Bahnen und Busse,

sondern auch die Kitas und Schulen personell auf Verschleiß gefahren

worden. Das ist weder für die Beschäftigten noch für die Stadt gut.

Der Streik als eine der größten Errungenschaften der sozialen

Marktwirtschaft ist ein geeignetes Mittel, um Verbesserungen zu

fordern. Beide Bereiche brauchen jetzt nicht nur einen Gehaltssprung,

sondern auch mehr Anerkennung. Das ist auch eine Frage des

Wettbewerbs. Lehrer etwa müssen in Berlin endlich verbeamtet werden,

sonst gehen sie schlicht woandershin. Auch die BVG sucht angesichts

der wachsenden Stadt mehr Mitarbeiter. Soll die Personaloffensive

erfolgreich sein, muss mit den Tarifgesprächen der Grundstein dafür

gelegt werden.

