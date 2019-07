BERLINER MORGENPOST: Machtlose Genossen / Leitartikel von Tim Braune

Es sind markige Worte, die Sigmar Gabriel aus dem

Harz seiner Partei zuruft. Ursula von der Leyen als neue

EU-Kommissionspräsidentin? Ein Schmierentheater! Eine Farce! Ein Akt

beispielloser Trickserei! Was muss die SPD jetzt tun?

Koalitionsbruch! Hat Gabriel recht? Überhaupt nicht. Die SPD darf

eben nicht reflexartig jede Personal- und Sachfrage zur

Koalitionsfrage hochjazzen. Die deutschen Sozialdemokraten bekommen

in Brüssel in diesen Tagen schmerzhaft ihren politischen

Bedeutungsverlust vor Augen geführt. Wer bei der Europawahl nur noch

eine 15 vor dem Komma stehen hat, kann nicht die Backen aufblasen und

glauben, der Rest Europas lasse sich davon beeindrucken. Die

Genossen, die Vorsitzende im Jahrestakt verschleißen, sollten sich

besser auf kommende Prüfungen vorbereiten.

