BERLINER MORGENPOST: Mammut-Projekt Alexanderplatz / Kommentar von Christian Latz

Ramschbuden und Imbissstände fast das ganze Jahr

über, kaum Aufenthaltsqualität und Schmuddelecken: Die Zahl der

gravierenden Probleme am Alexanderplatz ist lang und ließe sich

beliebig fortsetzen. Zu viel liegt am wohl bekanntesten Platz der

Stadt im Argen. Dass Mittes Bezirksbürgermeister den Platz zur

Chefsache erklärt hat und Anfang des Jahres einen eigenen Manager für

den Platz einsetzte, ist daher absolut richtig. Zu lange hat sich der

Bezirk im Dickicht der Zuständigkeiten und der Vielzahl der

beteiligten Akteure verheddert. Zu oft wurden zwischen Verwaltung und

Anrainern vor allem Vorwürfe ausgetauscht, als gemeinsam nach

Lösungen gesucht. Genau das soll Andreas Richter in seiner Funktion

als Alex-Manager – halt – Alex-Koordinator besser machen. Doch genau

hier fängt das Problem auch schon an. Von Dassels großspurige

Manager-Ankündigung hat die Erwartungen wachsen lassen, dass mit

Richter jetzt alles schlagartig besser wird.

Das konnte natürlich nicht erfüllt werden. Entsprechend

überschaubar fällt die erste Zwischenbilanz nach 100 Tagen aus. Der

Bezirksbürgermeister und sein Manager sind dabei, wichtige Probleme

am Alexanderplatz anzugehen. Doch das braucht Zeit. Bei bis zu mehr

als einem Dutzend beteiligter Akteure aus Verwaltung, landeseigenen

Betrieben und privaten Unternehmen geht es nur langsam voran. Hinzu

kommt: Um die Aufenthaltsqualität wirklich zu erhöhen, ist mehr

nötig, als der Bezirk alleine umzusetzen im Stande ist. Hier muss

viel mehr Unterstützung vom Senat kommen, zum Beispiel beim Problem

des ständigen Budenzaubers. Wirklich effektiv lässt sich der nur mit

einer Änderung des Straßengesetzes lösen. Die historische Bedeutung

des Alexanderplatzes ist enorm, sein Zustand jedoch grausig. Der

Senat muss dem Platz endlich die Aufmerksamkeit geben, die er

verdient.

