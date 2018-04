BERLINER MORGENPOST: Mehr Leistung fürs Geld / Leitartikel von Alexander Klay

Die deutschen Steuerzahler müssen endlich deutlich

mehr für ihr Geld bekommen. Allein durch einen Digitalisierungsruck

in der Verwaltung könnte Deutschland fünf Milliarden Euro im Jahr

sparen, rechnete ein früherer dänischer Staatssekretär kürzlich vor.

Gerade jetzt, wo es der Bundesrepublik finanziell so gut geht wie nie

seit der Wiedervereinigung und die Ausgangslage am Arbeitsmarkt ideal

ist, wäre ein guter Zeitpunkt für einschneidende Reformen. Der

Staatsapparat muss ins digitale Zeitalter überführt und stark

verkleinert werden. Die freie Wirtschaft hält Zigtausende unbesetzte

Stellen bereit. Auch viele öffentliche Einrichtungen, die nicht

digitalisiert werden können, haben Personalnot. Immerhin: In

Deutschland entwickeln sich seit einigen Jahren viele Dinge zum

Positiven. Doch es wäre noch viel mehr Leistung drin fürs Geld.

