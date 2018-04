Stuttgarter Nachrichten: zu Merkel, Macron und Trump

Es wird höchste Zeit, dass Europa endlich mehr

zu einem strategischen Akteur und Garanten – auch militärisch – der

liberalen Ordnung wird. Da ist Frankreich schon weiter als

Deutschland. Paris wurde daher in Washington zuletzt auch viel

ernster genommen als Berlin mit seinem „dafür, aber nicht dabei“ in

Syrien. Überall auf der Welt steht die liberale Demokratie unter

Druck. Auch Europa ist gefährdet. Auch deshalb ist Macrons

Initiative zur Erneuerung Europas so wichtig, um Frieden und Freiheit

zu verteidigen. Macron und Merkel wissen, dass dieses Ziel am besten

mit den USA gemeinsam erreicht werden kann.

