BERLINER MORGENPOST: Nein sagen zeigt Stärke / Kommentar von Jens Anker

In Marzahn-Hellersdorf haben sich Kinder an die

Familienhilfe gewandt, weil sie die Designerdroge Ecstasy konsumiert

hatten. Dieses Phänomen ist neu. Dass der Jugendstadtrat von

Marzahn-Hellersdorf die Angelegenheit veröffentlicht hat, um Eltern

für das neue Phänomen zu sensibilisieren, war richtig. Denn vor allem

die Eltern sind es, auf die es ankommt. Sie müssen ihre Verantwortung

für die Kinder übernehmen und sich mit den Ursachen für den

ungewöhnlichen Drogenkonsum auseinandersetzen. Kinder können die

Folgen ihres Handelns nicht derart abschätzen, wie es Jugendliche

oder Erwachsene können. Umso lobenswerter ist es, dass sie sich der

Familienhilfe anvertraut haben, weil ihnen ihr Handeln nicht geheuer

war. Am Ende könnte daraus ein positiver Effekt entstehen: dass es

ein Zeichen der Stärke ist, Nein zu sagen.

