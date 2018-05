BERLINER MORGENPOST: Politik fürs Schaufenster / Leitartikel von Matthias Iken

Mit Fahrverboten für Diesel-Fahrzeuge ist Hamburg

die erste Kommune, die auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts

reagiert. Diesel-Fahrzeuge galten noch vor fünf Jahren als

ökologische Weltretter. Das alles hat VW zerstört. Seitdem schlägt

die Stunde der Schaufensterpolitik – und Fakten geraten aus dem

Blick. Die Stickoxid-Belastung ist in Deutschland rückläufig, seit

1990 hat sie sich mehr als halbiert. Dabei ist wirksamer Umweltschutz

das Gegenteil von Schaufensterpolitik. Durch die derzeit populäre

Dieselaustreibung wächst wieder der Ausstoß des Kohlendioxids. Der

Klimakiller aber schreckt derzeit kaum, weil nun Stickoxide in Mode

sind. Bald werden dreckige Dieselfahrzeuge in Hamburg Umwege fahren

müssen, mehr Abgase ausstoßen. Wer das Umweltschutz nennt, hält die

Erde vermutlich für eine Scheibe.

