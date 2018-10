BERLINER MORGENPOST: Schluss mit dem Rummel / Kommentar von Isabell Jürgens zum Checkpoint Charlie

Kurzform: Statt sich auf finanzielle und rechtliche

Abenteuer einzulassen, sollte der Senat lieber dafür sorgen, dass die

gemachten Zugeständnisse des Investors an Ausstellungsfläche und

oberirdischer Freifläche nun auch planerisch umgesetzt werden. Und

dem Parlament endlich Rede und Antwort stehen, was denn genau mit dem

Investor vereinbart wurde. Alles andere schürt nur Misstrauen und

zementiert die unhaltbare Situation am Checkpoint Charlie.

Der vollständige Kommentar: Am Checkpoint Charlie verlaufen die

Fronten diesmal nicht zwischen Ost und West – sondern quer durch

alle Parteien. Der Konflikt um die Neugestaltung des einstigen

alliierten Kontrollpunktes, an dem am 27. Oktober 1961 die Panzer

anrollten und die Welt 16 Stunden lang am Rande eines dritten

Weltkrieges schwebte, ist anders als damals zwar nicht von

weltbewegender Bedeutung, aber dennoch nervenaufreibend. Im Kern geht

es um die Frage, ob Berlin versuchen soll, das Areal wieder komplett

in öffentlichen Besitz zu bekommen – oder die in den vergangenen drei

Jahren verhandelten Vereinbarungen mit dem privaten Investor zu einem

Abschluss bringen und sich auf die bauliche Gestaltung und

inhaltliche Ausgestaltung des verabredeten Museums des Kalten Krieges

konzentrieren soll. Für Berlin steht bei dieser Frage viel auf dem

Spiel. Denn der touristische Rummelplatz mit nachgebautem

Kontrollhäuschen und Soldatendarstellern, der sich dort in den knapp

29 Jahren seit dem Fall der Mauer breitgemacht hat, wird der

historischen Bedeutung des Ortes in keiner Weise gerecht. Aus

heutiger Perspektive war es sicher ein Fehler, dass der Senat das

Areal beidseits der Friedrichstraße 1993 verkauft hat. Doch dass

dieser sich 25 Jahre später dadurch heilen lässt, dass der Senat das

mit hohen Grundschulden und einem Insolvenzverfahren behaftete Areal

erwirbt, daran darf man Zweifel haben. Statt sich auf dieses

finanzielle und rechtliche Abenteuer einzulassen, sollte der Senat

lieber dafür sorgen, dass die gemachten Zugeständnisse des Investors

an Ausstellungsfläche und oberirdischer Freifläche nun auch

planerisch umgesetzt werden. Und dem Parlament endlich Rede und

Antwort stehen, was denn genau mit dem Investor vereinbart wurde.

Alles andere schürt nur Misstrauen und zementiert die unhaltbare

Situation am Checkpoint Charlie.

Pressekontakt:

BERLINER MORGENPOST

Telefon: 030/887277 – 878

bmcvd@morgenpost.de

Original-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell