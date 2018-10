Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel zur Verleihung des Friedensnobelpreises: Würdige Nobelpreisträger von Reinhard Zweigler

Mit dem fünften Teil des jährlichen Zinses

seine Vermögens, so bestimmte es der Erfinder des Dynamits, der

Schwede Alfred Nobel, 1895 in seinem Testament, solle künftig

derjenige ausgezeichnet werden, der im vergangenen Jahr „am meisten

oder am besten auf die Verbrüderung der Völker und die Abschaffung

oder Verminderung stehender Heere oder die Förderung von

Friedenskongressen hingewirkt“ habe. Mit großer Spannung war die

gestrige Entscheidung aus Hunderten möglichen Kandidaten und

Organisationen erwartet worden. Zu den immer wieder Genannten gehören

seit Jahren Papst Franziskus und die deutsche Bundeskanzlerin Angela

Merkel. Doch nicht immer hatte das Nobel-Komitee eine glückliche Hand

bei der Auswahl der jährlichen Träger der wohl wichtigsten

politischen Auszeichnung der Welt. Dem einstigen US-Präsidenten

Barack Obama wurde die Ehrung gleich im ersten Amtsjahr als

Vorschusslorbeer zuteil. Da war an ein erfolgreiches Atomabkommen mit

dem Iran noch nicht zu denken. Und in seinen zwei Amtszeiten zögerte

der Friedensnobelpreisträger Obama freilich nicht, Drohnen gegen

Terroristen einzusetzen, was auch viele unschuldige Zivilisten das

Leben kostete. Auch über den Nobelpreis für Michail Gorbatschow gehen

die Meinungen weit auseinander. Der Kremlchef brachte nicht nur

Glasnost und Perestroika in das Sowjetimperium, sondern unterstützte

auch einen Putschversuch gegen die Unabhängigkeit der einstigen

Sowjetrepublik Litauen, bei dem es Tote und Verletzte gab. Doch mit

der Entscheidung für die irakische Jesidin Nadia Murad und den

kongolesischen Arzt Denis Mukwege für den diesjährigen

Friedensnobelpreis hat das Osloer Komitee eine gute, eine würdige

Wahl getroffen. Es werden zwei mutige Menschen für ihren

bewundernswerten Einsatz gegen sexuelle Gewalt als Mittel des Krieges

geehrt. Murad und Mukwege geben dem Kampf gegen die massenhaften

Verbrechen an wehrlosen Frauen und Mädchen in Kriegen und Konflikten

ihr Gesicht und ihren Namen. Ihre Auszeichnung ist aber zugleich eine

Aufforderung an die internationale Gemeinschaft, alles zu

unternehmen, um die Verantwortlichen für die schrecklichen

Vergewaltigungen vor ein internationales Gericht zu stellen. Die

Täter und ihre Befehlsgeber müssen für die Verschleppungen,

Vergewaltigungen und Tötungen zur Rechenschaft gezogen werden. Auch

wenn die religiös verblendeten Krieger des Islamischen Staates (IS)

aus dem Irak weitgehend und aus weiten Teilen Syriens nahezu

vertrieben worden sind, befinden sich immer noch etwa 3000 Frauen und

Kinder in IS-Gefangenschaft. Ihr Schicksal und ihr Leid darf nicht

vergessen werden. Zumal die Scheinwerfer der internationalen

Aufmerksamkeit sich recht schnell anderen Schauplätzen zuwenden. Auch

daran erinnert die Entscheidung aus Oslo. Die Botschaft heißt: nicht

wegschauen, nicht weghören, nicht vergessen. Selbst wenn einem bei

der Schilderung der Gräuel, denen die Frauen und Mädchen ausgeliefert

waren, fast das Blut in den Adern zu stocken scheint. Ganz wichtig

für die Opfer ist zudem, dass sie auch in Freiheit nicht mit ihrem

Schicksal allein gelassen werden. Denn oft werden die Opfer sexueller

Gewalt danach noch stigmatisiert, von der Gesellschaft abgestempelt,

ausgegrenzt. Der kongolesische Gynäkologe Denis Mukwege hilft

unermüdlich betroffenen Frauen und prangert zugleich die weitgehende

Straflosigkeit ihrer Peiniger an. Dafür wird er jedoch mit dem Tode

bedroht. Die Auszeichnung dieses mutigen Arztes und der couragierten

jungen Jesidin ist ein wichtiges Zeichen gegen Gewalt, Menschenhandel

und Völkermord. Überall auf der Welt.

