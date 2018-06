BERLINER MORGENPOST: Schmerzhafter Wandel / Leitartikel von Christine Richter zu Berlin-Touristen

Kurzform: Jedem in Berlin muss klar sein: Nach

Spandau oder Köpenick kann man den einen oder anderen Besucher

locken, aber die Masse wird sich nicht auf den Weg in die

Außenbezirke machen. Das ist in Berlin nicht anders als in Paris oder

Barcelona. In den Szenekiezen brauchen die Anwohner etwas anderes:

klare Regelungen zur Nachtruhe bei Kneipen und Restaurants, Kontrolle

dieser durch die Ordnungsämter, mehr Einsätze der Berliner

Stadtreinigung, Verbot neuer Kneipen oder Hotels. Und sie selbst

müssen einsehen, dass sie die Zeit nicht zurückdrehen können. So

schmerzhaft der Wandel für sie persönlich auch ist.

Der vollständige Leitartikel: Zuerst war die Euphorie groß: Nach

dem Fall der Mauer sind in den letzten, fast drei Jahrzehnten immer

mehr Menschen aus aller Welt nach Berlin geströmt. Viele von ihnen,

um zu bleiben, wesentlich mehr aber, um sich als Tourist die Stadt zu

erobern. Und weil Berlin so unfertig war, weil es ständig etwas Neues

zu entdecken gab und bis heute gibt, kommen viele Besucher nicht nur

einmal, sondern eben mehrmals nach Berlin. Darauf waren – und sind –

die Berliner stolz, der Senat natürlich auch, und die Berlin-Werber

von der Tourismusgesellschaft „Visit Berlin“ freuen sich jedes Jahr

über neue Rekordzahlen. Derzeit sind wir bei zwölf Millionen

Besuchern im Jahr – und rund 31 Millionen Übernachtungen –

angekommen. Das ist gut so, denn Berlin, vor allem die Wirtschaft,

braucht die Touristen. Doch auf Euphorie folgt bekanntlich der

Katzenjammer. Denn natürlich ist es eine Belastung für die Stadt,

wenn immer mehr Touristen an die Spree kommen. So veränderten sich

schon unmittelbar nach dem Fall der Mauer ganze Straßenzüge, weil

eine Kneipe neben der anderen entstand, zwischendrin vielleicht noch

ein Hostel oder ein Späti, damit die jungen Touristen rund um die Uhr

ihre Getränke und Zigaretten kaufen können. Besonders eindrucksvoll

war das schon Mitte der 90er-Jahre an der Simon-Dach-Straße und den

umliegenden Straßen in Friedrichshain zu beobachten; in den letzten

Jahren hat sich die Situation rund um das RAW-Gelände an der Revaler

Straße und an der Warschauer Brücke dramatisch verschlechtert. Der

Tourismus, der sich dort etabliert hat, ist eben kein schöner,

sondern geprägt von Alkohol, Drogenkonsum, Lärm und Dreck –

einhergehend mit einer hohen Kriminalitätsrate. Ich wundere mich

deshalb nicht, wenn Anwohner nun klagen: „Wir wollen unseren Kiez

zurückhaben.“ Nur: Das wird sich so kaum realisieren lassen. Die

Probleme, die in Berlin mit dem wachsenden Tourismuszahlen entstanden

sind, betreffen vor allem die Innenstadt-Bezirke. Auch dort muss man

Unterschiede machen: In der City West geht es meist gesittet zu, in

Mitte, Prenzlauer Berg, Kreuzberg und Friedrichshain ist nicht oder

zu spät steuernd eingegriffen worden – was die Genehmigung von

Kneipen, Hostels oder Ferienwohnungen betrifft. Da sind viele Fehler

gemacht worden, zum Beispiel wurden Kontrollen von zig

Ferienwohnungen in Wohnblöcken nicht sichergestellt. Den Anwohnern

wäre schon sehr geholfen, wenn sich eben nicht Kneipe an Kneipe

reihen würde, wenn die Zahl der Hostels nicht grenzenlos wachsen

würde. Wer aber glaubt, sein Szenekiez werde wieder so wie früher,

der irrt. Ein Beispiel nur: Der Mauerpark in Prenzlauer Berg – das

war Anfang der 90er-Jahre wirklich ein Park; da konnte man am

Wochenende hingehen und fand seinen Platz auf der Wiese, man konnte

in Ruhe lesen oder einfach nur in der Sonne sitzen. Vorbei – heute

kommen an einem sonnigen Wochenende bis zu 40.000 Menschen in den

Mauerpark. Jedem in Berlin muss klar sein: Nach Spandau oder Köpenick

kann man den einen oder anderen Besucher locken, aber die Masse wird

sich nicht auf den Weg in die Außenbezirke machen. Das ist in Berlin

nicht anders als in Paris oder Barcelona. In den Szenekiezen brauchen

die Anwohner etwas anderes: klare Regelungen zur Nachtruhe bei

Kneipen und Restaurants, Kontrolle dieser durch die Ordnungsämter,

mehr Einsätze der Berliner Stadtreinigung, Verbot neuer Kneipen oder

Hotels. Und sie selbst müssen einsehen, dass sie die Zeit nicht

zurückdrehen können. So schmerzhaft der Wandel für sie persönlich

auch ist.

Pressekontakt:

BERLINER MORGENPOST

Telefon: 030/887277 – 878

bmcvd@morgenpost.de

Original-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell