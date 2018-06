Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Söder/Amtszeit: Lieber ohne Söder-Limit von Christine Schröpf

Der Söder-Vorstoß zum Amtszeit-Limit klingt im

ersten Moment hübsch. Eine Begrenzung kann im Idealfall im fixen

Turnus für frischen Schwung an der Staatsspitze sorgen. Doch warum es

starr und ein für alle Mal regeln und dafür die Verfassung ändern? So

wie es ist, ist es gut. Es liegt in der Hand der Bürger, alle fünf

Jahre zu entscheiden, wer im Landtag bleiben darf oder nicht, welche

Mehrheiten es gibt und welche Regierungskonstellationen möglich sind.

Am 14. Oktober ist es das nächste Mal so weit. Söder will mit dem

Limit zeigen, dass er seinen Machttrieb zügeln kann. Es steckt auch

viel Selbstbewusstsein in der Idee. Wer sagt, dass er ohne Begrenzung

bis zum Nimmerleinstag wiedergewählt wird? Doch selbst, wenn die

Bürger von ihm nicht genug kriegen, hat er es allein in der Hand.

Niemand verwehrt ihm, 2028 schlicht und einfach aufzuhören.

