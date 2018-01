BERLINER MORGENPOST: Union und SPD setzen sich viel zu geringe Ziele und scheuen die Verantwortung / Leitartikel von Philipp Neumann

Es kommt nicht oft vor, dass einem

Verbandsvertreter derart die Hutschnur platzt wie dem

Industriepräsidenten Dieter Kempf. Er vermisse „Ambition und

Gestaltungskraft“, lässt der ehemalige Manager wissen. Man kann ihm

da schwer widersprechen. Das, was Union und SPD am Ende ihrer

nächtlichen Sondierungsverhandlungen vorgelegt haben, weist nicht den

Weg in die Zukunft. Die 28 Seiten Vorvertrag für eine große Koalition

enthalten Reparaturaufträge für bestehende Gesetze. Neue Ideen oder

ehrgeizige Pläne für Europas größte Volkswirtschaft? Fehlanzeige.

Ganz offenbar wissen weder die Union noch die SPD etwas mit den

Möglichkeiten anzufangen, die ihnen die Wähler am 24. September in

die Hand gegeben haben. Den beiden Volksparteien sind die Ideen

ausgegangen.

