BERLINER MORGENPOST: Ungesundes Halbwissen / Kommentar von Susanne Leinemann

Die Jugend will gerne das Hier und Jetzt. Was im

Moment geschieht, ist ihnen besonders wichtig. Ihr gutes Recht, dafür

ist man jung. Jetzt haben Berliner Schülervertreter einen großen Sieg

errungen – ab nächstem Schuljahr wird Politik ab der siebten Klasse

ein eigenes Schulfach. Eine Stunde pro Woche kann dann über aktuelle

Dinge diskutiert werden: Regierungsbildung, Flüchtlingskrise,

Trumpismus. Ist Politik auf dem Stundenplan also eine gute Nachricht?

Nicht wirklich. Schulbildung muss viel mehr sein als das Hier und

Jetzt, es soll den Schülern Wurzeln geben. Wissen, mit dem sie die

Welt verstehen. Schon jetzt entlassen wir Schüler mit fatalem

Halbwissen aus der Schule – das gilt besonders für ein Fach wie

Geschichte. Akademiker warnen inzwischen vor „historischem

Analphabetismus“.

