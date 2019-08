BERLINER MORGENPOST: Volkssport Schwarzarbeit / Leitartikel zur Schattenwirtschaft von Alexander Klay

Erinnern Sie sich noch an das Aufzugskartell?

Selbst in einem Gebäude der Europäischen Kommission wurden die

obersten Wettbewerbshüter aus Brüssel fündig, als sie vor über 15

Jahren dem Verdacht illegaler Preisabsprachen nachgingen. Sogar das

Zentrum der europäischen Gemeinschaft sahen die beteiligten

Hersteller in der Zeit um die Jahrtausendwende offenbar als

Selbstbedienungsladen. Es folgte in engem zeitlichen Abstand die

Offenlegung von Kartellen rund um Bier, Schienen und Lastwagen. Auch

bei Matratzen gab es illegale Absprachen. Und das sind nur die

prominentesten Beispiele aus einer Liste der vergangenen Jahre.

Fälle wie diese zeigen: Auch in der vermeintlich sauberen

europäischen Wirtschaftswelt, die im Antikorruptionsranking der

Organisation Transparency International regelmäßig die vorderen Ränge

belegt, liegt vieles im Argen. Nicht nur in Ländern wie Griechenland

und Italien, die einem bei den Themen Schatten- und Vetternwirtschaft

wohl als Erstes in den Sinn kommen. Sondern auch in Deutschland.

Das Problem fängt im Kleinen an. In zig Millionen Haushalten

arbeiten Putzkräfte schwarz, ohne Steuern, Versicherung und

Sozialabgaben. Das gigantische Ausmaß hat kürzlich das Institut der

deutschen Wirtschaft (IW) ermittelt: Im Jahr 2017 waren 88,5 Prozent

der Reinigungskräfte illegal beschäftigt – obwohl die Anmeldung einer

legalen Beschäftigung über die Minijob-Zentrale für die Auftraggeber

heute eine recht einfache Sache ist, wenn auch mit Kosten verbunden.

Immerhin ist ein minimaler positiver Trend erkennbar: Zwölf Jahre

zuvor erreichte der Anteil der Schwarzarbeit in Privathaushalten

sogar 93 Prozent.

Den Handwerker, den Frisör oder die Hinterhofwerkstatt ohne

Rechnung zu bezahlen, ist ein ebenso beliebter Volkssport, wie die

Haushaltshilfe am Fiskus vorbei zu beschäftigen. Es sind eben nicht

nur die Industriekonzerne, in denen immer wieder schamlos zulasten

der Kunden und Verbraucher gehandelt wird. Der Betrug am Gemeinwesen

– er gilt quer durch alle Gesellschaftsschichten als Kavaliersdelikt,

vom Einpersonenhaushalt bis zum internationalen Unternehmen.

Da ist es durchaus ein gutes Signal, dass Bundesfinanzminister

Olaf Scholz (SPD) das Personal der zuständigen Sondereinheit beim

Zoll, der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, bis ins Jahr 2026 fast

verdoppeln will. Von heute 7900 Kontrolleuren bundesweit auf dann

13.500. Dafür bekommt sie aber auch deutlich mehr Aufgaben als

bisher. Diese wichtige Einheit gilt bislang als chronisch

unterbesetzt.

Im Europa der offenen Grenzen blüht etwa die fragwürdige

Beschäftigung von Arbeitern in der Fleischwirtschaft oder

insbesondere am Bau – dort sind die Probleme mit der

Schattenwirtschaft noch immer am größten. Hier grassieren

Schwarzarbeit, Korruption und Kartellabsprachen offenbar wie sonst

nirgendwo. Dagegen ist Bestechung ein Thema, das offenbar vor allem

die Industrie umtreibt. Das zeigt die aktuelle Untersuchung des IW.

Ein deutlich entschlosseneres Vorgehen gegen die

Schattenwirtschaft in all ihren Facetten wäre als Signal für mehr

Gerechtigkeit wünschenswert. Es ist ein Skandal, dass Menschen aus

anderen EU-Staaten nach Deutschland gelockt werden und hier unter

unwürdigen Bedingungen arbeiten und in Schrottimmobilien hausen.

Ein höherer Kontrolldruck vonseiten der Wettbewerbshüter und

Schwarzarbeit-Fahnder würde schnell zu weniger illegalen Absprachen

und Beschäftigungsverhältnissen sowie einer gerechteren Verteilung

der Lasten für den Sozialstaat führen.

