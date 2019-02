SOS-Kinderdörfer feiern 70. Geburtstag mit Kinderrechte-Kampagne „GiveKidsAVoice“ (FOTO)

Doppeltes Jubiläum: 70 Jahre SOS-Kinderdörfer am 25. April 2019und 100. Geburtstag von Gründer Hermann Gmeiner am 23. Juni 2019 /SOS-Kinderdörfer starten die erste Kinder-Petition Deutschlands „EineFamilie für jedes Kind auf dieser Welt!“

2019 ist ein ganz besonderes Jahr für die SOS-Kinderdörfer, denn

es gibt gleich ein doppeltes Jubiläum zu feiern: 70 Jahre ist es her,

seit das erste SOS-Kinderdorf erbaut wurde, und am 23. Juni wäre der

Gründer der heute weltumspannenden Hilfsorganisation, Hermann

Gmeiner, 100 Jahre alt geworden. Zeit, zurückzublicken und

gleichzeitig die Kinderrechte weiter zu stärken und durchzusetzen:

Mit der Kampagne „GiveKidsAVoice“ wollen die SOS-Kinderdörfer

weltweit erreichen, dass jedes Kind in einem schützenden und

fürsorglichen Umfeld aufwachsen darf. Die erste Kinder-Petition

Deutschlands wird im September an Bundestag und Bundesregierung

übergeben.

Angefangen hat alles am 25. April 1949 in Innsbruck, wo die

Geburtsstunde der SOS-Kinderdörfer schlug – eine Organisation, die

heute in 135 Ländern der Welt tätig ist und mehr als 1,5 Millionen

Kinder und deren Angehörige unterstützt. Das erste SOS-Kinderdorf

entstand 1949 im österreichischen Imst für Kinder, die ihre Eltern im

2. Weltkrieg verloren hatten. In einer Zeit, in der verlassene Kinder

hauptsächlich in Heimen groß wurden, war das Kinderdorf ein radikal

neues Modell, das ein familiennahes und behütetes Aufwachsen in den

Vordergrund stellte. Gründer Hermann Gmeiner, der am 23. Juni 2019

100 Jahre alt geworden wäre, glaubte fest an die Verbreitung dieser

Idee: „Das Kinderdorf muss leuchten und hinausstrahlen in die Welt.“

Bis heute bekommen Kinder in Not in den SOS-Kinderdörfern ein

sicheres Zuhause mit einer SOS-Mutter und/oder einem SOS-Vater sowie

Geschwistern. Derzeit leben mehr als 80.000 Kinder in 572

SOS-Kinderdörfern und 744 SOS-Jugendbetreuungsprogrammen. Durch die

SOS-Familienhilfe werden zudem weltweit fast 100.000 extrem arme

Familien unterstützt. „Hilfe zur Selbsthilfe“ steht hier im Zentrum

der SOS-Arbeit. Hinzu kommen viele weitere Angebote: Kindergärten,

Schulen, Berufsbildungszentren, Sozialzentren und medizinische

Zentren. In Krisensituationen wie Bürgerkriegen, Hunger- und

Naturkatastrophen leisten die SOS-Kinderdörfer auch Nothilfe, derzeit

in 38 Regionen weltweit. Oft entstehen aus diesen Nothilfe-Projekten

neue, nachhaltige SOS-Programme.

220 Millionen Kinder weltweit haben keine Familie oder laufen

Gefahr, sie zu verlieren

Die Jubiläumskampagne „GiveKidsAVoice“ der SOS-Kinderdörfer soll

Kindern größtmögliches Gehör verschaffen, dafür startet die

Organisation die erste Kinder-Petition Deutschlands. Unter dem Motto

„Eine Familie für jedes Kind auf dieser Welt!“ werden bundesweit

Stimmen von Kindern und Erwachsenen gesammelt, 70.000 Stimmen sind

angestrebt. Das Ziel der Petition: Bis zum Jahr 2030 soll weltweit

jedes Kind ohne familiennahe Betreuung in einem schützenden und

fürsorglichen Umfeld leben – ob in einem Kinderdorf, einer

Pflegefamilie oder einer anderen familiennahen Form der Betreuung. Im

September wird die Kinder-Petition an Bundestag und Bundesregierung

übergeben.

Bildungsprogramm sensibilisiert Grundschüler für die Einhaltung

von Kinderrechten

Wichtiger Baustein der Kampagne „GiveKidsAVoice“ ist eine

Bildungsinitiative mit 8.000 Grundschulen in Deutschland. Das

kostenlose Bildungsprogramm zu Kinderrechten und Partizipation stellt

das Thema „Familie und Zuhause“ in den Mittelpunkt. Von ihrer eigenen

Lebenswelt ausgehend spannen Grundschüler den Bogen zur

Lebenswirklichkeit von Kindern in anderen Ländern. Die Schüler

erhalten im Jubiläumsjahr viele Möglichkeiten, sich für Kinder auf

der ganzen Welt einzusetzen und ihnen eine Stimme zu geben: Sie

können mit ihrer Klasse oder Schule aktiv werden – ob mit ihren

Unterschriften für die Kinder-Petition oder mit

Online-Demonstrationen, für die sie zum Thema Kinderrechte malen,

schreiben und basteln.

Mehr Informationen zum 70. Jubiläum der SOS-Kinderdörfer und zum

100. Geburtstag von Hermann Gmeiner in der Pressemappe und auf

www.sos-kinderdoerfer.de/70

Mehr zur Kampagne „GiveKidsAVoice“ und allen Aktionen unter

www.givekidsavoice.de

