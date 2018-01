Berliner Zeitung: Kommentar zur großen Koalition. Von Jochen Arntz

Wenn Union und Sozialdemokratie nun doch gemeinsam

regieren wollen – und die SPD-Basis das erlaubt -, dann hat nur gut

ein Drittel der in Deutschland lebenden Menschen sie mit der

Regierungsbildung beauftragt. Das ist keine Mehrheit der Bevölkerung,

aber eine relative Mehrheit der Wähler. … Rund 17 Millionen Wähler

haben Union und Sozialdemokraten keinen Regierungsauftrag gegeben.

Das ist eine große Gruppe in der Bundesrepublik, die andere

Vorstellungen von Deutschlands Zukunft hat … Der nächsten Regierung

wird es daher nicht leicht fallen, diese Republik in einem wie auch

immer gearteten Konsens zu regieren. Sie wird von rechts und links

und auch aus der Mitte angegriffen werden. Die Basis ihrer

Unterstützer ist eher schmal, für manche wird das ihre Legitimation

in Frage stellen, obwohl demokratie-rechnerisch diese Regierung die

Macht für sich beanspruchen kann, klar.

