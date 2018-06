Berliner Zeitung: Kommentar zur Regierungskrise. Von Steven Geyer

Dass die Bundesrepublik die letzte Amtszeit von

Angela Merkel als Kanzlerin erlebt, galt den meisten Deutschen seit

der Wahlnacht als abgemacht. Wie schnell und heftig die CSU ihren

Asylstreit mit der CDU am Donnerstag in einen wahren Krisenzustand

eskalierte, kam dann allerdings doch überraschend. Anders als in der

Eurokrise gibt es keinen äußeren Zeitdruck, der die CSU zu dieser

Kompromisslosigkeit zwingt – es ist allein die bayerische

Landtagswahl, derentwegen Parteichef Horst Seehofer und die CSU im

Bundestag den Eindruck einer Regierungskrise provozierten. … Dass

eine gemeinsame EU-Asylpolitik durch Seehofers Vorpreschen scheitern

könnte, gilt der CSU aber als Petitesse.

