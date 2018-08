Bernd Kölmel, LKR: Griechenland wird seine Schulden auch in 100 Jahren nicht zurückzahlen / Griechenland ist wieder gerettet – bis zum nächsten Scheitern (FOTO)

Griechenland wurde am 20. August 2018 aus dem Rettungsprogrammentlassen. Seither muss es sich wieder am Kapitalmarkt finanzieren.Das ist angesichts eines Schuldenstands von 350 Milliarden Euro und191% des Bruttoinlandsprodukts (BIP) eigentlich unmöglich.

Bernd Kölmel, Abgeordneter im Europaparlament und

Bundesvorsitzender der LKR – Die Eurokritiker, sagte hierzu:

„Die EU und insbesondere die deutsche Regierung machen den Bürgern

etwas vor. Ein Verschuldungsgrad von mehr als 100 Prozent des BIP

würde ohne die Eingriffe der EZB in den Finanzmarkt zu stark

steigenden Zinsen führen, weil die Gläubiger das Investitionsrisiko

berücksichtigen würden. In einem markwirtschaftlichen Umfeld müsste

Griechenland sicher weit mehr als 30% Zinsen zahlen, wenn es denn

überhaupt jemanden gäbe, der ihm Geld leiht.“

Weiter erklärt Kölmel: „Die griechischen Wirtschaftsdaten sind

nach wie vor verheerend. Das darf man nicht verschweigen, denn die

Griechen haben in den letzten Jahren viele Kürzungen der

Staatsausgaben hinnehmen müssen. Zudem betrugen die Staatseinnahmen

2008 noch 98,4 Milliarden Euro, 2018 werden es nur noch 89,2

Milliarden Euro sein. 2008 war die Arbeitslosenquote bei 7,75%

Prozent, heute ist sie bei 19,8%. Die Schuldenquote betrug damals

109,4% zum BIP, aktuell sind es 191% zum BIP.“

„Der griechische Patient kann nicht genesen, weil er die falsche

Medizin bekommt. Statt ständiger Kürzungen, staatlicher Lenkung und

Auflagen muss endlich wieder Marktwirtschaft her. Das bedeutet, dass

Griechenland eine eigene Währung braucht, mit der es wettbewerbsfähig

werden kann. Der Euro ist zu teuer für Griechenland.“

„Obwohl jeder Fachkundige weiß, dass Griechenland alleine nicht im

Euro überleben kann, wird es sklavisch in diesem System gehalten.

Dies, um die horrenden Verluste zu vertuschen, die sich in den

Büchern der Eurostaaten aufgebaut haben. Im privaten Bereich nennt

man das Insolvenzverschleppung.“

„Griechenland kann sich nur finanzieren, weil Deutschland für

seine Schulden haftet. In anderen Euro-Staaten sieht es ähnlich aus.

So wird Deutschland durch die unsägliche Politik der Europäischen

Zentralbank immer tiefer in den Schuldensumpf anderer Länder

gezogen.“

„Da die überschuldeten Eurostaaten den Euro nicht verlassen

werden, muss Deutschland die Notbremse ziehen. Nur durch eine eigene

Währung können wir die Verluste für Deutschland begrenzen und die

Ersparnis der Bürger dauerhaft sichern.“

Pressekontakt:

Stephanie Tsomakaeva

Pressesprecherin

Tel: 0172/5726572

Email: stephanie.tsomakaeva@lkr.de

Original-Content von: LKR – Die Eurokritiker, übermittelt durch news aktuell