Staaten müssen Streubomben endgültig abschaffen – 99 Prozent der Opfer sind Zivilisten

Der heute in Genf veröffentlichte

Streubombenmonitor 2018 verzeichnet für das Jahr 2017 neue Angriffe

mit Streumunition. Mindestens 289 Menschen in insgesamt acht Ländern

und zwei Regionen wurden durch diese Waffen getötet oder verletzt.

Zwar ist diese Zahl niedriger als im Jahr 2016, bleibt aber dennoch

inakzeptabel. 99 Prozent der Opfer waren Zivilisten. Die meisten

Toten und Verletzten gab es in Syrien und Jemen. Der Einsatz von

Streubomben ist völkerrechtlich verboten. Bisher haben 120 Staaten

den sogenannten Oslo-Verbotsvertrag unterzeichnet. Die

Hilfsorganisation Handicap International (HI) fordert alle Länder,

die weiterhin Streubomben einsetzen, dringend auf, den Einsatz dieser

Waffen endgültig zu beenden.

Der Streubombenmonitor, den die Internationale Koalition gegen

Streubomben CMC jährlich vorstellt, überprüft die Umsetzung des

Oslo-Vertrages, der den Einsatz, die Herstellung, den Transfer und

die Lagerung von Streubomben verbietet. Der aktuelle Bericht bezieht

sich auf den Zeitraum von Januar bis Dezember 2017 und umfasst – bei

verfügbaren Informationen – auch das Jahr 2018 (bis August).

Streubomben verteilen kleine Bomben, sogenannte „Submunitionen“, über

weite Flächen. Sie können dabei nicht zwischen militärischen Zielen

und der zivilen Bevölkerung unterscheiden. Sie töten und verstümmeln

wahllos. Bis zu 40 Prozent dieser Submunitionen explodieren nicht

beim Aufprall. Dies gefährdet das Leben der Zivilbevölkerung,

manchmal noch Jahrzehnte nach Beendigung eines Konflikts, und

behindert das wirtschaftliche und soziale Leben.

Streubombenmonitor 2018

Der Monitor verzeichnet insgesamt 289 neue Opfer, die entweder

durch den direkten Einsatz von Streubomben oder durch ihre

Blindgänger getötet wurden. 99 Prozent der Opfer stammen aus der

Zivilbevölkerung. Diese Zahl ist zwar deutlich niedriger als 2016

(971 Todesopfer), gibt aber nach wie vor Anlass zur Sorge. Zum einen

wird die Zahl der Opfer mit hoher Wahrscheinlichkeit unterschätzt.

Zum anderen folgt dieser Rückgang auf viele Jahre, die von besonders

hohen Opferzahlen durch Streumunition gekennzeichnet waren. Die

meisten Opfer stammen aus Syrien und Jemen. Zwar hat auch hier die

Zahl der Streubombeneinsätze abgenommen. Doch allein in diesen beiden

Ländern gab es noch zahlreiche Einsätze dieser Waffen.

Tödliche Gefahr durch Blindgänger

Da beim Einsatz von Streubomben bis zu 40 Prozent der abgefeuerten

Waffen nicht explodieren, bleiben auch lange nach einem Krieg

zahlreiche Blindgänger zurück, die für die Bevölkerung eine genauso

große Bedrohung darstellen wie Anti-Personen-Minen. 2017 wurden in

acht Ländern und zwei Regionen Opfer solcher nicht explodierter

Streumunitionsreste registriert: Kambodscha, Irak, Laos, Libanon,

Serbien, Syrien, Vietnam und Jemen sowie Berg-Karabach und

Westsahara. Ein Drittel der im Jahr 2017 registrierten Unfälle mit

Blindgängern ereignete sich in Laos (32 Todesopfer) – dem Land, das

weltweit am stärksten durch zurückgebliebene Submunition verseucht

ist. 62 Prozent der Opfer von Streumunitionsresten sind Kinder. So

wie beispielsweise ein 10-jähriges Mädchen im Norden von Laos. Es

fand eine sogenannte „bombie“, also eine Submunition, die wie ein

Spielzeug aussah. Das Mädchen nahm diese mit nach Hause, wo sie

explodierte. Die 10-Jährige starb, elf weitere Menschen wurden

verletzt, darunter viele Kinder.

Konferenz in Genf gegen Streubomben

Vom 03. – 05. September 2018 findet in Genf die jährliche

Konferenz der Unterzeichnerstaaten des Oslo-Vertrages statt. Ziel ist

es, die Umsetzung der Verpflichtungen zu überprüfen.

Seit Inkrafttreten des Übereinkommens am 1. August 2010 haben 35

Vertragsstaaten 1,4 Millionen Streubomben und insgesamt 175 Millionen

Submunitionen vernichtet. Dies entspricht 99 Prozent der von den

Vertragsstaaten angegebenen Streumunition.

Im Berichtsjahr 2017 wurden 93 Quadratkilometer Land (doppelt so

groß wie die Hauptstadt Luxemburgs) geräumt sowie 153.000

Submunitionen gesichert und zerstört. Insgesamt bleiben weltweit 26

Staaten und drei Regionen mit Submunitionsrückständen kontaminiert.

Eva Maria Fischer, Leiterin der politischen Abteilung von Handicap

International Deutschland, begrüßt die positive Entwicklung und

fordert die Staaten, die weiterhin Streubomben einsetzen, dringend

auf, den Oslo-Verbotsvertrag zu unterzeichnen.“Dieser Vertrag, der

vor genau zehn Jahren verabschiedet wurde, hat viel bewirkt:

Millionen dieser grausamen Waffen wurden vernichtet – unter anderem

einer der weltweit größten Bestände in Deutschland. Ähnlich wie

Landminen sind auch Streubomben für die meisten Staaten heute Tabu.

Genau deshalb ist es wichtig, dass der Vertrag endlich für alle

Staaten gilt, damit es nicht immer weitere Einsätze gibt. Wir sehen

in unseren Projekten, u.a. in Laos, wie Blindgänger aus Streubomben

noch lange nach dem Krieg töten – und wie aufwändig es ist, diese

wahllos verstreuten Munitionen wieder zu räumen.“

Unter folgendem Link finden Sie eine deutschsprachige

Zusammenfassung der wichtigsten Fakten über Streubomben:

http://bit.ly/streubomben-monitor18

Für mehr Informationen wenden Sie sich bitte an:

Huberta von Roedern, Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

089/ 54 76 06 34, presse@deutschland.hi.org

Original-Content von: Handicap International, übermittelt durch news aktuell