Beunruhigend / Kommentar von Michael Klein zum Rechtsterrorismus

Knapp zehn Jahre ist es her, dass sich bis dahin ahnungslosen

Ermittlern die Abgründe eines rechtsextremistischen Terrornetzwerks in

Deutschland offenbarten. Eine rechtsterroristische Mordserie wie die des

Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) hatte bis zum Jahr 2011 kaum jemand in

Deutschland für möglich gehalten. Ebenso wenig das Erstarken einer

rechtspopulistischen Partei, deren Vorsitzender den millionenfachen Mord der

Nationalsozialisten zu einer Randnotiz der Geschichte erklärte. Im Deutschland

des Jahres 2020 haben sich beide Phänomene etabliert, die im Kern auf eine

Zersetzung der Demokratie zielen. Und ein Phänomen bedingt das andere: Ohne Hass

und Hetze gegen Politiker, Beamte oder Journalisten sind die gewalttätigen

Auswüchse der braunen Ideologie nicht denkbar. Dass im Jahr 2020

Rechtsextremisten Anschläge auf Politiker, Asylbewerber und Muslime geplant

haben sollen, nimmt man zumindest nicht mehr mit derselben Erschütterung wahr

wie die Aufdeckung des NSU. Zwischenzeitlich sind andere rechtsterroristische

Banden wie die Gruppe Freital oder die Gruppierung “Revolution Chemnitz”

aufgetaucht. Es ist beruhigend, dass die Ermittlungsbehörden den rechten Terror

anders als vor zehn Jahren auf dem Schirm haben. Aber beunruhigen muss, dass der

braune Sumpf nicht so leicht trockenzulegen ist. Es gab ihn immer – auch in der

alten Bundesrepublik. Aber die Rechtsextremisten agierten nie so ungeniert und

vernetzt wie in jüngster Zeit. Dagegen helfen nicht nur erfolgreiche Ermittler:

Das aktive Einstehen der Demokraten für die Demokratie war nie so wichtig wie

heute.

