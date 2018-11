Brand: Eine Million Euro für die Opfer der „Colonia Dignidad“

Koalition beschließt erstmals Mittel für Leistungen

im Rahmen eines Hilfskonzepts

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat in seiner

Bereinigungssitzung am heutigen Freitag beschlossen, den Opfern der

sogenannten Colonia Dignidad im Rahmen eines Hilfskonzepts

Hilfsleistungen in Höhe von einer Million Euro zur Verfügung zu

stellen. Dazu erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgruppe

Menschenrechte und humanitäre Hilfe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,

Michael Brand:

„Erstmals werden konkrete Mittel für eine direkte Unterstützung

der Opfer der –Colonia Dignidad– im Bundeshaushalt zur Verfügung

gestellt, und zwar in Höhe von einer Million Euro. Das ist ein

wichtiger Schritt, denn die Opfer von Zwangsarbeit, Folter und

Missbrauch brauchen konkrete Unterstützung. Es wird Zeit, dass den

Worten endlich Taten folgen.

Zu lange wurden die Opfer ignoriert. Fraktionsübergreifend und

zeitnah wollen wir in der –Gemeinsamen Kommission zur Umsetzung des

Hilfskonzepts für die Opfer der Colonia Dignidad– zu Ergebnissen

kommen. Die Kommission hat bereits für November und Dezember zwei

Anhörungen mit Opferverbänden und Experten in Berlin terminiert. Bis

Sommer 2019 soll dann das Konzept erarbeitet werden, so dass die

Entscheidung im Haushaltsausschuss besonders wichtig ist, damit wir

die notwendigen Mittel zur Verfügung haben und zu angemessenen

Ergebnissen kommen können.“

Hintergrund:

In der zurückliegenden Wahlperiode beschloss der Deutsche

Bundestag auf Initiative der Fraktionen CDU/CSU, SPD und BÜNDNIS

90/DIE GRÜNEN (Drs. 18/12943) zur Aufarbeitung der Verbrechen in der

sogenannten chilenischen Colonia Dignidad (CD), den Opfern der Sekte

gezielt Unterstützung mittels eines Hilfskonzepts zukommen zu lassen.

Zu den Verbrechen, die innerhalb der CD in Kooperation mit den

chilenischen Geheimdiensten in der Zeit der Militärdiktatur verübt

wurden, zählten Freiheitsberaubung, Körperverletzung,

Verschwindenlassen, Zwangsarbeit und Sklaverei, Kindesmissbrauch,

Folter und Verabreichung von Psychopharmaka.

Der Betrag ist mit einem Sperrvermerk versehen, bis das

Hilfskonzept beschlossen ist, das die „Gemeinsame Kommission zur

Umsetzung des Hilfskonzepts für die Opfer der Colonia Dignidad“

derzeit erarbeitet. Die Kommission ist aus Bundestagsabgeordneten

aller Fraktionen sowie Vertretern der Bundesregierung zusammengesetzt

und hat sich am 10. Oktober dieses Jahres konstituiert.

Pressekontakt:

CDU/CSU – Bundestagsfraktion

Pressestelle

Telefon: (030) 227-52360

Fax: (030) 227-56660

Internet: http://www.cducsu.de

Email: pressestelle@cducsu.de

Original-Content von: CDU/CSU – Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell