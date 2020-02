Brand: Rekrutierung von Kindersoldaten stoppen – Seelische Narben heilen helfen

Schwerwiegende Form des Kindesmissbrauchs weltweit bekämpfen

Der Internationale Tag gegen den Einsatz von Kindersoldaten am 12. Februar ist

gleichzeitig der weltweite Aktionstag “Red Hand”. Dazu erklärt der Vorsitzende

der Arbeitsgruppe Menschenrechte und humanitäre Hilfe der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Michael Brand:

“Kein Mädchen und kein Junge wird freiwillig Kindersoldat. Kinder gleichzeitig

zu Tätern und Opfern zu machen, ist eine perfide Form des Kindesmissbrauchs. Die

Rekrutierung von Kindern mit dem Ziel, sie zur Teilnahme an Kriegshandlungen in

bewaffneten Konflikten zu zwingen, muss konsequent bekämpft werden. Den Kindern

muss die Chance auf –ein Leben danach– ermöglicht werden. Oft schließen sich

Kinder auch aufgrund von großer Armut, Hunger und Ausweglosigkeit scheinbar

freiwillig Armeen oder bewaffneten Gruppen an. Schätzungsweise 250.000 Kinder

sind weltweit davon betroffen. Die Vereinten Nationen führen in der –Liste der

Schande– 50 Armeen und bewaffnete Gruppen auf, die Kinder als Soldaten

missbrauchen.

Die Kinder in tödliche Gefahr zu schicken ist ein schwerwiegendes Verbrechen,

das mit Menschenrechtsverletzungen und der Missachtung der menschliche Würde der

Jüngsten einhergeht. Die psychischen Folgen sind verheerend. Die Betroffenen

werden auf grausamste Weise ihrer Kindheit beraubt. Oft haben diese Kinder

nichts anderes kennengelernt als Krieg und Gewalt. Die seelischen Narben tragen

sie ein Leben lang. Gesellschaften werden von diesen Verbrechen und ihren Folgen

dauerhaft geprägt.

Bislang sind 168 Staaten dem –Fakultativprotokoll zum Übereinkommen für die

Rechte des Kindes betreffend die Beteiligung von Kindern an bewaffneten

Konflikten– beigetreten. Staaten, die das Zusatzprotokoll noch immer nicht

unterzeichnet und ratifiziert haben, sind aufgefordert, dies umgehend

nachzuholen.”

Hintergrund:

Am 12. Februar erinnert der “Red-Hand-Aktionstag” weltweit an das Inkrafttreten

des Zusatzprotokolls zur Kinderrechtskonvention im Jahr 2000. Die rote Hand

steht für ein klares Nein zur Rekrutierung und zum Einsatz von Kindersoldaten.

