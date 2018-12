Brinkhaus: EU entscheidend für Deutschlands Zukunft

Erste Auslandsreise des Fraktionsvorsitzenden nach

Brüssel

Am heutigen Dienstag hat der Vorsitzende der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ralph Brinkhaus, Gespräche mit Vertretern

der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament und der EU-Kommission

geführt. Dazu können Sie Ralph Brinkhaus wie folgt zitieren:

„Nur in einer starken EU hat Deutschland eine gute Zukunft. Die

CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird daher ihre Kontakte zu den

europäischen Institutionen ausbauen.

Deshalb hat mich meine erste Auslandsreise als

Fraktionsvorsitzender auch nach Brüssel geführt. Ich habe mich sehr

gefreut, ausführlicher mit dem Spitzenkandidaten der EVP für

Europawahl, Manfred Weber, und mit dem Vorsitzenden der EVP, Joseph

Daul, sprechen zu können. Auch beim Treffen mit der Deutschen Gruppe

in der EVP-Fraktion waren wir uns einig, dass sich die Abgeordneten

von CDU und CSU des Bundestags und Europaparlament noch enger

austauschen sollten.

Wir brauchen intensivere Kontakte zwischen dem Europäischen

Parlament und dem Deutschen Bundestag. Ziel muss sein, die EU wieder

näher an die Menschen rücken. Wir müssen zeigen, wie großartig dieses

Friedensprojekt ist und wie groß auch der ganz praktische Nutzen für

die Bürger. Europa bewegt sich oft langsam. Aber die Ausdauer in den

Verhandlungsprozessen lohnt sich. Dies sieht man gerade aktuell

wieder im Bereich der Weiterentwicklung der Euro-Zone.

Als CDU/CSU-Bundestagsfraktion kommt es uns darauf an, europäische

und nationale Interessen in Einklang zu bringen. Der Bundestag hat

weitgehende Rechte, die europäischen Prozesse mitzugestalten. Er kann

zum Beispiel der Bundesregierung Leitplanken für Verhandlungen im

Europäischen Rat vorgeben. Dieses Instrument haben wir, wie auch die

Subsidiaritätsrüge, in der Vergangenheit zu selten genutzt. Der

Bundestag sollte in Europafragen noch aktiver werden. „

Hintergrund: Ralph Brinkhaus trifft heute zu Gesprächen mit

Vertretern des Europäischen Parlaments und der Kommission zusammen,

unter anderem mit dem Kommissionsvizepräsidenten Valdis Dombrovskis

und Haushaltskommissar Günther Oettinger.

