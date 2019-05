Brüderle: „Dramatische Zahlen endlich ernst nehmen“ / 183 Tage warten auf eine Fachkraft

Neue Zahlen der Bundesagentur für Arbeit (BA)

machen auf den dramatischen Fachkräftemangel in der Altenpflege

aufmerksam. So dauerte es im Jahr 2018 183 Tage bis eine

Fachkraftstelle in der Altenpflege wieder besetzt wurde. Pflegeheime

und Pflegedienste mussten sich also im Durchschnitt 70 Tage länger um

eine Fachkraft bemühen als alle anderen Branchen. Denn die Vakanzzeit

über alle Fachkraftberufe lag bei 113 Tagen.

„Die Zahlen der BA machen die dramatische Lage in der Altenpflege

deutlich. Es wird Zeit, dass die Politik diese Zahlen ernst nimmt und

sich auf die Gewinnung von Fachkräften konzentriert. Mit einem

Einheitslohn werden wir keine einzige Fachkraft mehr für die

Altenpflege gewinnen. Die Löhne bei Pflegeheimen und Pflegediensten

steigen schon jetzt doppelt so stark wie im Durschnitt über alle

anderen Branchen und trotzdem fehlen von Flensburg bis Konstanz

überall Pflegefachkräfte. Nur der Mix aus noch mehr Ausbildung, noch

mehr Umschulung, gezielter Fachkräfteeinwanderung sowie der Abbau von

Überregulierungen wird der Altenpflege helfen auch zukünftig

pflegebedürftige Menschen professionell, qualifiziert und

flächendeckend versorgen zu können“, erklärt der Präsident des bpa

Arbeitgeberverbands, Rainer Brüderle.

Der bpa Arbeitgeberverband e. V. wurde 2015 von 200 Einrichtungen

und Diensten der privaten Arbeitgeber in der Altenpflege,

Behinderten-, Kinder- und Jugendhilfe gegründet. Mitglieder des bpa

Arbeitgeberverbands sind sowohl kleine als auch mittlere und große

Betriebe. Mittlerweile vertritt der Verband die tarif- und

arbeitsmarktpolitischen Interessen von über 3.700 Mitgliedern, die

rund 190.000 Mitarbeiter beschäftigen.

