Brüderle: „Es gibt einfachere Wege zu höheren Löhnen“ / bpa Arbeitgeberverband zu AWO-Verdi-Lobbygesetz

Zu dem heutigen Kabinettsbeschluss, ein sogenanntes

„Pflegelöhneverbesserungsgesetz“ auf den Weg zu bringen, erklärt der

Präsident des bpa Arbeitgeberverbands Rainer Brüderle:

„Wenn der Bundesregierung die ohnehin stark steigenden Löhne in

der Altenpflege nicht ausreichen, dann kann sie sofort handeln. Zum

Beispiel indem sie jedes Jahr der Pflege Geld zur Verfügung stellt,

das ausschließlich für höhere Gehälter für die Pflegekräfte durch die

Träger verwendet werden darf. Das wäre eine zielgenaue,

systemgerechte Maßnahme, die zudem auch die Verantwortung über die

Finanzierung bei demjenigen belässt, der das Geld organisieren muss,

nämlich die Bundesregierung.

Stattdessen betreibt die Bundesregierung Klientelpolitik und legt

ein rechtlich verwegenes AWO-Verdi-Gesetz vor, mit dem die Balken

unseres 70jährigen Grundgesetzes zum Quietschen gebracht werden. Der

Gesetzentwurf versucht Verdi und dem Nischenanbieter AWO einen

allgemeinverbindlichen Tarifvertrag zu organisieren. Auf diesem Weg

sollen den kirchlichen Anbietern von Pflegeleistungen eine Art

Entscheidungsmonopol für Löhne eingeräumt werden. Die Tarifautonomie

spielt für die Bundesregierung bei der reinen Förderung von

Organisationinteressen keine Rolle mehr. Und die Pflegenden, die in

ganz überwiegender Mehrheit durch eine Abstimmung mit den Füßen und

ihre Nichtmitgliedschaft in den Gewerkschaften längst deutlich

gemacht haben, dass sie keine Tarifrituale und staatliche Lohndiktate

wollen, sondern sich nach echten und unmittelbaren Verbesserungen für

ihren Alltag sehnen, haben von all dem Nichts.

Am Ende ist der vorgelegte Gesetzentwurf reine Symbolpolitik. Ein

solches Gesetz, das jetzt auch die Löhne in der Pflege regulieren

will, ist überflüssig, rückwärtsgewandt und leistet keinen

wesentlichen Beitrag zu einer noch besseren Bezahlung für die

Pflegenden. Völlig unbeantwortet lässt die Bundesregierung auch hier

wieder die Fragen: Wie bewältigen wir den demografischen Wandel und

wie schaffen wir die notwendige Flexibilitäten, um der ständig

steigenden Nachfrage nach Pflegedienstleistungen mitzuhalten?“

Der bpa Arbeitgeberverband e. V. wurde 2015 von 200 Einrichtungen

und Diensten der privaten Arbeitgeber in der Altenpflege,

Behinderten-, Kinder- und Jugendhilfe gegründet. Mitglieder des bpa

Arbeitgeberverbands sind sowohl kleine als auch mittlere und große

Betriebe. Mittlerweile vertritt der Verband die tarif- und

arbeitsmarktpolitischen Interessen von über 3.700 Mitgliedern, die

rund 190.000 Mitarbeiter beschäftigen.

+++ Folgen Sie uns auf Twitter unter https://twitter.com

Pressekontakt:

Für Rückfragen: Olaf Bentlage, Tel. 0173/7445529

Original-Content von: bpa Arbeitgeberverband, übermittelt durch news aktuell