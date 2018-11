Bundesministerin Giffey spricht zum Thema Kinderrechte in der SOS-Botschaft für Kinder (FOTO)

Bei der politischen Abendveranstaltung zum Thema Kinderrechtediskutierten Experten und politische Entscheidungsträger in derBerliner SOS-Botschaft für Kinder vor rund 120 Gästen auf dem Podium.Auch Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Dr.Franziska Giffey, folgte der Einladung von SOS-Kinderdorf e.V.,würdigte die Arbeit des Vereins und sprach sich in ihrer Rede für dieVerankerung von Kinderrechten im Grundgesetz aus.

Anlässlich des Internationalen Tags der Kinderrechte lud

SOS-Kinderdorf e.V. zur politischen Abendveranstaltung zum Thema:

„Kinderrechte im Alltag junger Menschen – Was muss politisch noch

passieren, um Kinderrechte in der Praxis zu stärken?“ ein. Neben der

Vorsitzenden der Kinderkommission, Bettina Wiesmann (CDU/CSU), und

Matthias Seestern-Pauly (FDP), kinder- und jugendpolitischer Sprecher

und Mitglied der Kinderkommission, diskutierten auch Claudia Kittel,

Leiterin der Monitoring-Stelle zur UN-Kinderrechtskonvention im

Deutschen Institut für Menschenrechte (DIMR), und Karen Silvester,

Pädagogische Expertin von SOS Kinderdorf e.V., auf dem Podium.

Schon das zweite Mal in diesem Jahr besuchte eine

Bundesfamilienministerin die SOS-Botschaft für Kinder in Berlin. Dr.

Franziska Giffey würdigte in ihrer einleitenden Rede das Engagement

des SOS-Kinderdorf e.V.: „Kinder brauchen starke Partner, die für

ihre Rechte in der Gesellschaft und in der Politik eintreten. Partner

wie das SOS-Kinderdorf.“ Sie betonte die Bedeutung der geplanten

Grundgesetzänderung: „Im Koalitionsvertrag ist klar vereinbart, dass

wir die Kinderrechte im Grundgesetz festschreiben wollen. Es gibt in

Deutschland immer noch Situationen, in denen nicht genug auf das

Kindeswohl geschaut wird. Wenn wir die Kinderrechte im Grundgesetz

verankern, können wir dafür sorgen, dass bei allen staatlichen

Entscheidungen, die Kinder und Jugendliche betreffen, ihre Interessen

berücksichtigt werden.“

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen stellt in der

pädagogischen Arbeit bei SOS-Kinderdorf einen wichtigen Grundsatz und

ein Qualitätsmerkmal dar, so wurden bei der Abendveranstaltung auch

Jugendliche aus der Berliner SOS-Einrichtung in die Gespräche auf dem

Podium involviert. Dr. Kay Vorwerk, Geschäftsführer und

Vorstandsvorsitzender des Vereins betonte: „Wir von SOS-Kinderdorf

sind überzeugt: Wenn Kinder und Jugendliche ihre Rechte und natürlich

die der anderen kennen und wahrnehmen können, stärkt das ihr

Selbstbewusstsein und ihre Selbstwirksamkeit. Sie werden dadurch

dabei unterstützt, sich zu eigenverantwortlichen und selbstständigen

Persönlichkeiten zu entwickeln. Schließlich beeinflusst die Art und

Weise, wie Kinder beteiligt, oder eben nicht beteiligt werden,

maßgeblich ihre Weltsicht sowie ihr zukünftiges Denken und Handeln.

Der 20. November ist anlässlich der Verabschiedung der

UN-Kinderrechtskonvention am 20.11.1989 der internationale Tag der

Kinderrechte, an dem Themen wie Kinderrechte, Kinderschutz und

Kinderpolitik in das öffentliche Bewusstsein gerückt werden. An

diesem Tag jährt sich die Verabschiedung der

UN-Kinderrechtskonvention zum 29. Mal. Zudem steht das Thema

Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz auf der politischen

Agenda: seit Juni 2018 tagt eine Bund-Länder-AG mit dem Ziel, bis

Ende 2019 einen Vorschlag für eine im Koalitionsvertrag

festgeschriebene Grundgesetzänderung vorzulegen.

