Bürokratie verhindert Entlastung durch internationale Pflegekräfte / bpa fordert unkomplizierte Anerkennung dringend benötigter Pflegekräfte in Baden-Württemberg

Pflegeunternehmen in Baden-Württemberg werden

bei der Anwerbung internationaler Fachkräfte immer wieder durch ein

zu bürokratisches Vorgehen der Anerkennungsbehörden ausgebremst.

Darauf weist die Landesgruppe des Bundesverbandes privater Anbieter

sozialer Dienste e.V. (bpa) hin. „In der stationären und ambulanten

Pflege suchen wir überall händeringend nach zusätzlichen Fachkräften.

In manchen Amtsstuben wird aber mehr blockiert als ermöglicht“,

kritisiert die stellvertretende Landesvorsitzende Susanne Pletowski.

In einem aktuellen Fall hatte die zuständige Behörde

beispielsweise die Anerkennung einer Fachkraft abgelehnt und weitere

Unterlagen eingefordert, die sie Monate zuvor schon erhalten hatte.

„Pflegedienste und Pflegeheime sind dann damit beschäftigt, erneut

Nachweise wie Führungszeugnisse oder ärztliche Bescheinigungen zu

besorgen, anstatt sich endlich mit ihrem angeworbenen Personal um

Pflegebedürftige und Patienten kümmern zu können“, so Pletowski.

Ein dramatisches Zeichen sei dieses Verhalten auch in Richtung der

internationalen Pflegekräfte. „Sie kommen aus verschiedenen Ländern

der Welt zu uns nach Baden-Württemberg, weil wir sie dringend

brauchen. Doch dann erleben sie eine Bürokratie, die ihnen eher

Steine in den Weg legt als sie zu unterstützen. Im Herkunftsland

spricht sich das schnell herum.“ Dies sei nicht die in der Politik

oft beschriebene Willkommenskultur für Fachkräfte, so die

stellvertretende bpa-Landesvorsitzende.

Von der Landesregierung erwartet der bpa deshalb klare Vorgaben

für die Anerkennungsbehörden, die Pflegedienste und Heime intensiver

im Anerkennungsprozess für internationale Fachkräfte zu unterstützen.

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)

bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über

1.000 in Baden-Württemberg) die größte Interessenvertretung privater

Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der

ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und

der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa

organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund

305.000 Arbeitsplätze und circa 23.000 Ausbildungsplätze (siehe

www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Das

investierte Kapital liegt bei etwa 24,2 Milliarden Euro.

Pressekontakt:

Für Rückfragen: Stefan Kraft, Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle,

Tel.: 0711/960 49 60, www.bpa.de

Original-Content von: bpa – Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell