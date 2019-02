Versorgungsengpässe in der stationären Pflege befürchtet / Mindestens 3100 Plätze in der stationären Pflege fehlen – Bedarf an Heimplätzen steigt kontinuierlich

Verbände der Pflegeheimträger widersprechen den

positiven Darstellungen der Landesregierung

Ein gutes halbes Jahr vor dem Ende der Umsetzungsfrist für die

neuen landesweiten Bauvorgaben für Pflegeheime hat über die Hälfte

aller betroffenen Einrichtungen noch immer keine Klarheit über ihre

Zukunft. Das ergibt eine jetzt vorgelegte gemeinsame

Branchenbefragung der freigemeinnützigen, kommunalen und privaten

Trägerverbände. Diese Zahlen widerlegen deutlich die positive

Darstellung von Landessozialminister Manfred Lucha.

An der Befragung hatten sich 971 stationäre Pflegeeinrichtungen

(das entspricht 54,6 Prozent aller zugelassenen Pflegeheime in

Baden-Württemberg) beteiligt, die gemeinsam über 70 Prozent aller

Pflegeheimplätze in Baden-Württemberg bereitstellen. Mehr als die

Hälfte gab an, sich noch in der Abstimmung mit den

Heimaufsichtsbehörden zu befinden (48 Prozent) oder den

Abstimmungs-prozess nun zu beginnen (7,2 Prozent).

Die Trägerverbände fordern angesichts der beunruhigenden

Ergebnisse der Umfrage das Landes-sozial¬ministerium und die Behörden

vor Ort auf, ihre Ermessensspielräume in der Landesheimbau-verordnung

in den verbleibenden sieben Monaten flexibel auszuschöpfen.

Nach Einschätzung der Trägerverbände wird die

Landesheimbauverordnung die stationäre Pflege-landschaft in

Baden-Württemberg ohnehin massiv verändern. 9.750 Pflegeheimplätze –

damit 14,3 Prozent im Land – müssen aufgrund der baulichen Vorgaben

allein bei den an der Umfrage beteilig-ten Einrichtungen abgebaut

werden. 6.636 Plätze werden von diesen neu geschaffen, so dass ein

Defizit von 3.100 Plätzen bleibt. „Dies zeigt die Bereitschaft der

Träger, viel Geld in die Sicherstellung der stationären Pflege in

Baden-Württemberg zu investieren. Trotz dieses großen Engagements

werden allein bei den rückmeldenden Einrichtungen künftig über 3.100

Plätze weniger zur Verfügung stehen. Angesichts des steigenden

Bedarfs an stationärer Pflege werden sich so die bereits bestehen¬den

Versorgungsengpässe noch verschärfen“, befürchten Liga-Vorsitzende

Ursel Wolfgramm und der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der

BWKG Rainer Kontermann.

Dass kurz vor dem Ende der allgemeinen Übergangsfrist ein großer

Teil der Pflegeheimlandschaft noch mitten im oftmals langwierigen

Abstimmungsprozess mit der Heimaufsicht steckt und damit noch keine

Rechtssicherheit über den 31. August 2019 hinaus hat, ist nach

Ansicht der Trägerverbände ein Warnsignal. „Von dieser Unsicherheit

sind natürlich auch die Bewohnerinnen und Bewohner dieser

Einrichtungen sowie deren Familien betroffen, die nicht wissen,

welche Umbaumaßnahmen anstehen und ob die Pflegeplätze überhaupt

erhalten bleiben“, betont Rainer Wiesner, Landesvorsitzender des bpa.

Die Umbau- und Erweiterungspläne werden zudem durch ein weiteres

Problem gehemmt. „Viele der bestehenden Einrichtungen müssen

einerseits umfangreiche Anpassungsmaßnahmen vornehmen, erhalten aber

andererseits keine klaren Aussagen der Sozialhilfeträger zu den

Refinanzierungs-modalitäten“, macht Wolfgramm deutlich. „Eine

moderierende Rolle des Sozialministeriums im Verhandlungsprozess

könnte diese Entwicklung im Interesse aller Beteiligten maßgeblich

voranbringen“ schlägt Maik Zlatanovic, stellvertretender

Landesvorstand des VDAB vor.

Die Befragungsergebnisse in Kürze:

– Rückmeldungen von 971 stationären Pflegeeinrichtungen mit 67.984

Pflegeheimplätze, also 70,1 Prozent aller Pflegeheimplätze in

Baden-Württemberg

– Davon erfüllten 191 Einrichtungen (19,7 Prozent) bereits

vollständig die Landesheimbauverordnung, befanden sich 466

Einrichtungen (48,0 Prozent) noch in der Abstimmung mit der

Heimaufsicht, beginnt bei 70 Einrichtungen (7,2 Prozent) der

Abstimmungsprozess in 2019, hatten 340 Einrichtungen (34,8

Prozent) einen schriftlichen Bescheid vorliegen und stellen 46

Einrichtungen (4,7 Prozent) den Betrieb anlässlich der

Anpassungsanforderungen an die Landesheimbauverordnung ein.

– 9.750 Plätze (14,3 Prozent) müssen abgebaut werden, nur 6.636

Plätze werden zur teilweisen Kompensation neu geschaffen

– Die vollständige Auswertung ist unter

www.bpa.de/Aktuelles.256.0.html?&no_cache=1 zu finden.

