Buschmann: FDP will Scholz-Vorschlag zum Soli-Abbau zustimmen

Osnabrück. Vor dem Treffen der Spitzen von Union und SPD an

diesem Sonntag in Berlin erhält Finanzminister Olaf Scholz (SPD) Rückenwind von

der FDP, bereits zum 1. Juli dieses Jahres den Soli-Beitrag teilweise abzubauen.

Die FDP würde demnach einer vorzeitigen Abschaffung des Soli-Beitrags für 90

Prozent der Beitragszahler zustimmen. “Wir wollen nach wie vor eine vollständige

Abschaffung des Solidaritätszuschlages. Aber wenn wir jetzt vorzeitig, schnell

eine Entlastung für 90 Prozent erreichen können, ist das mehr als 100 Prozent zu

einem sehr viel späteren Zeitpunkt”, sagte der parlamentarische Geschäftsführer

der FDP-Fraktion, Marco Buschmann, der “Neuen Osnabrücker Zeitung”. “Das würde

zum Zeitpunkt einer sich abschwächenden Konjunktur Bürgern und Unternehmen mehr

finanziellen Spielraum geben”, sagte Buschmann weiter. Der Union wirft Buschmann

vor, auf der Bremse zu stehen. “Wir haben überhaupt kein Verständnis für die

Blockadehaltung der Union, die den Soli ja eigentlich wie wir ganz abschaffen

wollte.” Es sei besser, “in Trippelschritten in die richtige Richtung zu gehen”,

als gar nicht voranzukommen.

Bislang ist vorgesehen, dass die Große Koalition den Soli erst ab 2021 teilweise

abschafft. Der Koalitionsausschuss will am Sonntag neben dem Soli auch über ein

Investitionsprogramm sowie weitere Maßnahmen gegen eine Abschwächung der

Konjunktur beraten.

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58964/4540070

OTS: Neue Osnabrücker Zeitung

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell