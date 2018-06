CARE zu den EU-Beschlüssen zu Flucht und Migration: „Kriege kann man durch Grenzschließungen nicht ausblenden“

Nach Bekanntwerden der EU-Beschlüsse zum Asylrecht

und zur Migration kritisiert CARE Deutschland die von der

Bundesregierung vorangebrachten Kompromisse als inhuman und

rückwärtsgerichtet. Besonders die mögliche Errichtung von

geschlossenen Lagern innerhalb der Europäischen Union und in

Nachbarländern sei nicht akzeptabel. Darüber hinaus sei die

rhetorische Vermischung von Migration und Asyl – beides übrigens

keine Straftaten, sondern fundamentale Grundrechte eines jeden

Einzelnen – für die öffentliche Debatte und eine lösungsorientierte,

zukunftsgewandte Politik überaus schädlich.

„Asyl ist ein Menschenrecht, egal, wo der oder die Einzelne um

Asyl bittet“, erinnert CARE-Generalsekretär Karl-Otto Zentel. Im

aktuellen Nachrichtengeschehen gehe völlig unter, dass sich die

Kampfhandlungen im syrischen Dara–a in den letzten Tagen massiv

verschärft haben. Schätzungen gehen von mindestens 83.000

Vertriebenen innerhalb der letzten Tage aus. Andauernde Luftangriffe

lassen vermuten, dass diese Zahl bereits jetzt viel höher liegt und

in den nächsten Tagen noch weiter steigen wird. „Wir werden die

Kriege, die derzeit auf der Welt stattfinden, mit geschlossenen

Grenzen nicht einfach ausblenden können.“

„Für Menschen auf der Flucht haben wir eine völkerrechtliche, aber

auch eine moralische Verantwortung“, mahnt Zentel zudem. „Und für

Migration, besonders aus Afrika tragen wir klar Mitverantwortung.

Unfaire Handelsbedingungen und die Folgen des Klimawandels, für die

wir alle verantwortlich sind, zwingen diese Menschen dazu, ihre

Heimat zu verlassen. Aber statt konstruktiver Antworten in

Partnerschaft mit Afrika ist unsere Reaktion, die Grenzen dicht zu

machen und die Verantwortung auf Staaten zu schieben, die darauf

ungleich weniger gut vorbereitet sind als wir. Das ist keine

vorausschauende und verantwortungsvolle Politik.“

CARE kritisiert ebenfalls die angekündigten Unterbringungslager

außerhalb der EU. Aus Libyen berichteten Diplomaten des Auswärtigen

Amtes im letzten Jahr von systematischen „Exekutionen, Folter und

Vergewaltigungen“ und sprachen von „KZ-ähnlichen Verhältnissen“.

Zudem sei zu befürchten, dass mit der Einrichtung von Lagern in

Nordafrika und der Abriegelung der EU-Grenzen das Sterben schlichtweg

vom Mittelmeer in die Sahara verlagert würde. „Das ist ein

schmutziger Deal nach dem Motto: –Aus dem Auge, aus dem Sinn– und

kann nicht die Antwort auf diese gemeinschaftliche Herausforderung

sein“, so CARE-Generalsekretär Zentel.

