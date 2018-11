CDU-Europapolitiker Caspary: „Die Grünen haben ihr Profil komplett abgelegt“

Nach Ansicht des Vorsitzenden der CDU/CSU-Gruppe im

Europäischen Parlament, Daniel Caspary, werden die derzeitigen

Wahlerfolge und Umfrage-Ergebnisse der Grünen überbewertet. „Die

Grünen haben ihr Profil komplett abgelegt. Sie sind deshalb politisch

so schnell unterwegs, weil man mit Slicks ohne Profil am besten über

die Rennstrecke kommt“, erklärte der CDU-Politiker im Fernsehsender

phoenix (Montag, 12. November). Mit dem vergangenen Parteitag in

Leipzig hätten die Grünen gezeigt, dass sie „eine klare linke Politik

verfolgen“. Die Grünen wollten das EU-Türkei-Abkommen zur Migration

aufkündigen und eine europäische Arbeitslosenversicherung einführen,

was gegen die Interessen der deutschen Arbeitnehmer gerichtet sei.

Sozial schwächere Menschen lägen ihnen nicht am Herzen. „Aber das ist

von einer Partei, deren Wählerschaft zum einen fast nur aus

Akademikern besteht und zum andern das höchste Durchschnittseinkommen

in Deutschland hat, auch nicht zu erwarten“, meinte Caspary. Der

Christdemokrat widersprach Auffassungen, wonach die Grünen auf dem

Weg zur Volkspartei seien. „Die Grünen werden nie Volkspartei, weil

sie sich programmatisch an ein bestimmtes Klientel wenden, das sich

das leisten kann.“

Der 1. Parlamentarische Geschäftsführer der Linken-Fraktion im

Bundestag, Jan Korte, hoffte indes, dass sich der Abwärtstrend der

SPD nicht weiter fortsetzt. „Es ist nicht im Interesse der Linken,

dass sich die SPD pulverisiert wie in Frankreich oder den

Niederlanden.“ Dies könne sich kein Demokrat angesichts der

schwierigen politischen Verhältnisse wünschen. „Ich hoffe, dass sich

die SPD wieder re-sozialdemokratisiert“, so Korte. Er wünsche sich

eine klare Trennung zwischen Links und Rechts in der deutschen

Politik, „und natürlich eine Mitte-Links-Regierung, die den Kanzler

stellt und eine grundlegend andere Politik macht“.

