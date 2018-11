Rheinische Post:Österreich als Risiko Kommentar Von Matthias Beermann

Man kann der österreichischen Bundesregierung

gewiss nicht vorwerfen, sie verfolge gegenüber Russland einen harten

Kurs. Im Gegenteil: In Wien darf Moskau auch dann noch auf

freundliche Nachsicht hoffen, wenn Österreichs westliche Partner

schon längst auf Distanz gegangen sind. Kein anderes EU-Land bringt

so viel Verständnis für Russlands aggressives Treiben in der Ukraine

und seine Einmischung auf dem Balkan auf. Als westliche Staaten als

Reaktion auf den durch russische Agenten in England verübten

Giftgasanschlag Dutzende russische Diplomaten auswiesen, scherte

Österreich aus. Dass man in Wien das russische Auge gerne mal

zudrückt, scheint auch die jetzt aufgedeckte Spionageaffäre zu

belegen, die für höchst ungewöhnliche Misstöne zwischen beiden

Regierungen sorgt. Man darf vermuten, dass sich das bald wieder legt.

Was schwerer wiegt, ist das wachsende Misstrauen der österreichischen

Nachbarn. Spätestens seit die notorisch Moskau-hörige FPÖ in der

Regierung sitzt und dort sensible Ministerien kontrolliert, gilt die

Alpenrepublik als Sicherheitsrisiko. Offenbar nicht ganz zu Unrecht.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell