Allg. Zeitung Mainz: Hässlich / Reinhard Breidenbach zu AfD/Parteispenden

Der Lebenslauf von Alice Weidel liest sich durchaus

beeindruckend. Sie studierte Volks- und Betriebswirtschaftslehre und

wurde mit einer Arbeit über das chinesische Rentensystem promoviert,

summa cum laude. Unterstützung erfuhr sie in jener Zeit von der

Begabtenförderung der CDU-nahen Adenauer-Stiftung. Wenn man sieht,

was aus Alice Weidel geworden ist, nämlich eine führende Figur der

AfD, dann werden sich manche in der CDU zu Recht grollend fragen, ob

man eine derart Begabte nicht zu einem anderen politischen Weg hätte

bewegen können. Für Goldman Sachs war Weidel als Analystin tätig.

Kurz: Sie kann sich definitiv nicht darauf berufen, die Bedeutung von

Finanzen nicht einschätzen zu können. Auch nicht, wenn es um

mutmaßlich illegale Parteispenden geht. Nun ist strikte Aufklärung

angesagt, so, wie bei jeder anderen Partei. Häme wäre fehl am Platz.

Gleichwohl ist festzuhalten: Durch diesen Fall werden hässliche

Kratzer in dem Bild sichtbar, das die AfD so gerne von sich selbst

zeichnet – das Bild einer Partei von Saubermännern und -frauen, die

den anderen Parteien durch Volksnähe moralisch überlegen sei. Die

Wahrheit ist: Es gibt in der AfD Rechtsextremisten und Neonazis.

Deswegen bestehen zu Recht Überlegungen, die Partei vom

Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Der AfD ist offenbar äußerst

unwohl bei dem Gedanken, beobachtet zu werden. Jetzt noch eine

Parteispendenaffäre, das täte zusätzlich weh – würde aber, ganz nach

dem Vorbild Trump, sicher nicht zu Einsichten führen, sondern dazu,

sich als Opfer von fake news zu stilisieren oder noch

angriffslustiger zu werden.

Pressekontakt:

Allgemeine Zeitung Mainz

Zentraler Newsdesk

Telefon: 06131/485946

desk-zentral@vrm.de

Original-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell