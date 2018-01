CHECK24 unterstützt Stiftung „Kick ins Leben“: EKKIKO Ferienlerncamp 2018 (FOTO)

– Feriencamp bietet individuelle Sprach- und Leseförderung für bis

zu 30 Kinder im Grundschulalter

– CHECK24 baut Förderung von benachteiligten Kindern und

Jugendlichen aus

CHECK24 unterstützt das EKKIKO Weihnachtslerncamp 2018 mit 15.000

Euro. Vom 02. bis zum 06. Januar trainieren bis zu 30 Kinder im

Grundschulalter spielerisch ihre Sprachkompetenz. Motto der Freizeit

im Sportkindergarten im Münchener Westend ist „Natur & Technik“. In

das Sprachenlernen werden Experimente aus Natur und Technik

eingebaut, da diese den Kindern einen neuen Zugang zum Lernen bieten.

Vormittags stehen intensive Sprach- und Leseförderung in

Kleingruppen auf dem Plan. Nach einem gemeinsamen Mittagessen

schließen Sportkurse (Fußball, Tanzen, Karate), Ausflüge und

Workshops an.

„Sprachkompetenz ist der Schlüssel zu schulischem Erfolg und

gesellschaftlicher Teilhabe“, sagt Christoph Röttele,

CHECK24-Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung. „Wir

freuen uns mit EKKIKO ein Projekt zu unterstützen, das Kinder

individuell fördert, ohne dass der Spaß zu kurz kommt.“

Das Projekt EKKIKO richtet sich vor allem an Kinder, die eine

Münchener Grundschule besuchen und einen Förderbedarf in der

deutschen Sprache haben. Langfristig sollen durch die frühzeitige

Förderung die Bildungschancen der Teilnehmer steigen. Während der

mehrtägigen Feriencamps trainieren die Schüler sprachliche, soziale

und motorische Kompetenzen.

Seit 2013 fanden bereits 26 Feriencamps statt, an denen insgesamt

über 750 Grundschüler teilnahmen. Regelmäßige Evaluationen zeigen

hoch signifikante Verbesserungen bei den Teilnehmern im Bereich der

Sprach-Lesekompetenz sowie Leseverhalten und -motivation.

„CHECK24 hilft“: Vergleichsportal baut sein Engagement für

benachteiligte Kinder aus

CHECK24 setzt sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche in

Deutschland ein. Das gesellschaftliche Engagement beruht auf drei

Säulen: Mit dem Förderprogramm 2017 unterstützte das Vergleichsportal

mit bis zu 20.000 Euro Vereine und Projekte in und um München, die

sich besonders für Kinder und Jugendliche einsetzen. Bisher

geförderte Organisationen sind unter anderem der buntkicktgut e. V.,

das Ambulante Kinderhospiz München und das städtische Ferienprogramm

„Kunst & Krempel“. Dieses Engagement setzt CHECK24 auch 2018 fort.

Außerdem ermutigt das Vergleichsportal seine Mitarbeiter, sich

ehrenamtlich zu engagieren und unterstützt diese Mitarbeiterprojekte

mit jeweils bis zu 2.000 Euro. Dritte Säule ist eine

Punkte-Spendenaktion, durch die Kunden die Möglichkeit haben, einen

eigenen Beitrag zu leisten. Seit Juni 2016 können sie die in ihrem

Kundenportal gesammelten CHECK24-Punkte spenden und damit

Kinderhilfsorganisationen unterstützen. CHECK24 verdoppelt die

gespendeten Punkte und konnte so bereits über 700.000 Euro sammeln.

Über EKKIKO und die Stiftung „Kick ins Leben“:

EKKIKO ist ein außerschulisches, ganzheitliches Förderprojekt für

Münchner Kinder im Grundschulalter der Initiativgruppe München,

welches bereits seit vielen Jahren in enger Zusammenarbeit zwischen

dem Projektträger, der LMU München und der Stiftung Kick ins Leben

erfolgreich durchgeführt wird.

„Kick ins Leben“ fördert und unterstützt Kinder und Jugendliche,

die aufgrund ihrer Herkunft, ihres sozialen oder wirtschaftlichen

Hintergrundes benachteiligt sind. In enger Kooperation mit lokalen

Bildungspartnern ermöglichen wir, durch aufeinander aufbauende

Förderprogramme („Förderkette“), eine durchgängige Betreuung dieser

Kinder/Jugendlichen von der Vorschule bis hin zum Übertritt in eine

Berufsausbildung bzw. eine weiterführende Schule. Sie sollen so

ermutigt und befähigt werden, ihr individuelles Potenzial zu

entwickeln und damit auch ihre Chance auf Teilhabe an den in München

gebotenen Bildungs- und Berufschancen zu bekommen – also ihren

persönlichen Kick ins Leben.

