Kindheitserinnerungen – eine Kindheit und Jugend zwischen 1930 bis 1948

Die Jahre zwischen 1930 und 1948 waren von Kriegen und deren Auswirkungen auf das Land und die Bevölkerung geprägt. Auch für Kinder und Jugendliche war diese Zeit schwer und ernst. Doch wie sah das Leben damals wirklich aus?R osemarie Lange-Schlienkamp ist eine der letzten Zeitzeuginnen aus dieser Zeit. In ihrem Buch „Kindheitserinnerungen“ teilt sie Erlebnisse und Erinnerungen, die mit falschen Vorstellungen aufräumen. Die Autorin hat sich bemüht bei den Erinnerungen an eine ernste Zeit ihren stets hilfreichen Humor einfließen zu lassen, ohne aber die vielen Heimwehtränen, die sie nachts in die Kissen geweint hat, zu vergessen.

Die Autorin der Autobiografie „Kindheitserinnerungen“, Rosemarie Lange-Schlienkamp, ist nun 87 Jahre alt und berichtet von einer Epoche, in der Kinder unter schwierigen Bedingungen aufwachsen mussten. Die Zeit des Nationalsozialismus hat eine ganze Generation geprägt, und doch sind viele zu wertvollen Erwachsenen geworden, die Deutschland wieder zur Heimat vieler Menschen verschiedener Nationalitäten gemacht haben. Lange-Schlienkamps Buch richtet sich an alle Leser, die gerne aus erster Hand über das alltägliche Leben von Kindern vor, während und nach dem zweiten Weltkrieg erfahren möchten. „Kindheitserinnerungen“ kommt als authentische, aufrüttelnde, aber auch abwechslungsreiche, den Humor nicht vermissende Lektüre daher.

„Kindheitserinnerungen" von Rosemarie Lange-Schlienkamp ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7469-0907-3 zu bestellen.

