Das sollten Sie gelesen haben!

Guten Tag,

mein Name ist Katalin Ehrig. Ich möchte Ihnen heute unsere www.Leseschau.de vorstellen.

Ich schrieb vor einigen Jahren mit meiner Tochter Céline ein Buch ?Ist das Fahrrad rot…? und lies es über einen Verlag veröffentlichen. Das Buch wurde veröffentlicht und das wars. Keine Werbung, keine Unterstützung, nur das Geld war weg. Ich ärgerte mich sehr darüber. Daraufhin kam ich mit vielen Autoren ins Gespräch, denen es genauso erging.

Das war der Auslöser für die Leseschau. Hier stelle ich nun Autoren und Bücher vor. Biete eine Plattform für Bücher die einfach mal was anders sind. So gibt es die meisten Bücher nur exklusiv in der www.Leseschau.de

So haben wir mittlerweile wunderbare Autoren wie: Sebastian Cohen, Robert Niemann, Kurt, F. Neubert, Klaus Ender, Cornelia Rückriegel, Helena Baum, George Tenner, Gitta Mikati, Rita Heldt, Michael Frank Kromarek usw. mit an Bord!

Wir bieten einen extrem breiten Service für alle Autoren, gehen mit den Büchern auf Messen, gestalten Flyer, Postkarten und Lesezeichen und zu einigen Büchern gibt es die eigene Briefmarke. Zudem bewerben wir die Bücher über unsere eigene Verlagsplattform.

Aber auch für die Leser bieten wir einen selten breiten Service:

1. In der www.Leseschau.de findet man ungewöhnliche Bücher von besonderen Autoren.

2. Zu jeder Buchbestellung gibt es kleine Extras wie Postkarte, Briefmarke oder Lesezeichen dazu.

3. Es ist keine Anmeldung nötig. Einfach Buch aussuchen und bestellen.

4. Wir arbeiten ohne Cookies, das bedeutet, es werden keine Daten gespeichert.

5. Wir garantieren sofortigen Versand.

6. Wir liefern gern auf Rechnung.

Fairer geht es nicht! Noch Fragen? Dann einfach E-Mail senden: info@Leseschau.de

Zudem haben wir ein faires Rezensionssytem, was es in dieser Art noch nicht gibt. Die meisten Menschen sehen Bücher, die nur einen Stern haben, gar nicht an. Ich lese immer wieder mal solche Bücher mit niedriger Bewertung und muss sagen, dass nicht alle schlecht sind. Die Ansprüche sind unterschiedlich. Um dies transparenter zu machen, kann man bei uns 5 Kategorien vergeben: Erotik, Handlung, Humor, Lesbarkeit und Spannung jeweils Punkte von 1 bis 5 vergeben. 5 Punkte ist natürlich die Höchstbewertung! Somit sieht man auf einen Blick, ob eine Buch lustig ist, ob es leicht lesbar ist und ob viel Erotik vorkommt.

Ich würde mich freuen, wenn Sie sich bei uns umschauen oder weiter empfehlen.

Gern können Sie ein Buch bestellen. Sie werden sehen, Sie erhalten mehr als ein Buch ? Sie erhalten Lesefreude pur.

Gern können Sie mich jederzeit kontaktieren:

info@Leseschau.de

Ich wünsche einen schönen Sommer.

Ihre Katalin Ehrig

Inhaberin www.Leseschau.de