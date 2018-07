Gauland/Weidel: Wir treiben die CDU vor uns her

Zur vermeintlichen Einigung von Merkel und Seehofer

im Asylstreit erklären die AfD-Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und

Alexander Gauland:

„Wir haben Frau Merkel endlich zu dem gebracht, was sie niemals

tun wollte: Asylzentren einzurichten und illegale Einwanderer an der

Grenze zurückzuweisen. Zwar kann man aktuell noch nicht von einer

Wende in der Asylpolitik sprechen. Aber es sind zwei kleine

Trippelschritte in die richtige Richtung.

Gäbe es die AfD nicht, hätte sich Seehofer in der Asylkrise nie so

weit hinausgewagt und Frau Merkel zu diesen Schritten gezwungen.

Allein weil die Union derart große Angst vor uns hat, sieht sie

mittlerweile keinen anderen Weg mehr, als unsere Forderungen

umzusetzen. Wir jagen die Union, wir treiben sie vor uns her. Und das

ist erst der Anfang. Weitere Schritte werden dank der AfD folgen.

Dabei ist es trauriger Hohn, dass es die AfD als Rechtsstaatspartei

überhaupt braucht, damit geltendes Recht eingehalten wird.

Wir brauchen eine echte Wende in der Asylpolitik. Diese kleinen,

erzwungenen Schritte gehen zwar in die richtige Richtung, sind jedoch

viel zu wenig. Grenzen müssen bundesweit geschlossen werden, illegale

Einwanderer nicht nur abgewiesen, sondern die bereits widerrechtlich

eingereisten sofort abgeschoben werden.“

Pressekontakt:

Christian Lüth

Pressesprecher der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag

christian.lueth@afdbundestag.de

Tel.: 03022757224

Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell