Von verbrannten BHs bis zu #metoo: „Frau tv“ sendet lange Nachtüber Frauenbewegung

Während sich Frauen heute gegen sexuelle Belästigung und männliche

Macht über #metoo solidarisieren, mussten sie vor 50 Jahren zu ganz

anderen Mitteln greifen, um ihren Protest auszudrücken: 1968

verbrannten sie ihre BHs und starteten damit eine internationale

Bewegung gegen die patriarchalischen Strukturen in der Gesellschaft.

Direkt im Anschluss an das wöchentliche Magazin „Frau tv“ zeigt das

WDR Fernsehen am Donnerstag, 5. Juli 2018, von 22.40 bis 3.15 Uhr

„Frau tv – Die lange Sommernacht“. Themen sind bewegende Geschichten

und Geschichte rund um Frauenprotest, Feminismus- und

Sexismus-Debatte.

1968 startete eine Welle der Frauenbewegung im Westen des Landes

gegen die männliche Vorherrschaft in Politik und Gesellschaft. Die

Themen der neuen Frauenbewegung fanden damals schon ihren Platz im

WDR-Programm. „Frauen-Studien“ hieß die erste regelmäßige

Frauen-Sendung, ab 1984 gab es „Frauenfragen“ und mittlerweile seit

1997 gibt es „Frau tv“.

Die lange „Frau tv“-Nacht zeigt in vielen Ausschnitten wie die

Feminismus- und Sexismus-Debatte von 1968 bis heute in der

Öffentlichkeit geführt wurde. So war unter anderem auch der Protest

gegen den §218 eines der großen Themen der Bewegung. Feministische

Frauenzentren. Buchläden und Beratungsstellen wurden gegründet,

Gewalt gegen Frauen erstmals öffentlich diskutiert. Und selbst der

Bundestag blieb vom Thema „alltäglicher Sexismus“ und „Vergewaltigung

in der Ehe“ nicht verschont.

Die gesellschaftliche Relevanz für diese Themen ist auch heute

unverändert groß.

