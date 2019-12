Denken an morgen undübermorgen Wenn es darum geht, die großen Aufgaben unserer Zeit zu lösen, schauen wir nicht weit genug in die Zukunft.

Unangenehme Dinge schiebt man gern vor sich her. Das ist

fatal, denn das Vor-sich-Herschieben führt letztlich zu Hektik und Fehlern.

Manche winken dennoch lässig ab und raten zum Abwarten. Doch eigentlich wollen

sie damit nur die eigene Bequemlichkeit legitimieren. Und so manches erledigt

sich entgegen der Hoffnung eben nicht von selbst. Was sich definitiv nicht von

selbst erledigt, sind die Probleme, die wir uns im Umgang mit unserem Planeten

eingehandelt haben. Nicht nur die jüngste Weltklimakonferenz hat gezeigt, dass

der Weg noch sehr weit ist, bis tatsächlich wirksame Maßnahmen beschlossen

werden können. Seit langem schauen wir bei unserem Handeln nicht weit genug in

die Zukunft. Wenn es um das Morgen und Übermorgen geht, schmunzeln wir gern über

die – meist unzutreffenden – Vorhersagen von Zukunftsforschern zu Trends und

technologischen Entwicklungen. Was unser heutiges Verhalten aber wirklich für

die Zukunft bedeutet, damit wollen sich offensichtlich immer noch zu wenige

befassen. Dabei ist doch klar: Nur wer sein Verhalten spätestens genau jetzt

ändert, kann dazu beitragen, dass die Lebensbedingungen auch noch für die

nächsten Generationen gut sind. Gefragt sind dabei auch und vor allem

Gestaltungswille und Mut derjenigen, die für die gesellschaftlichen

Rahmenbedingungen sorgen. Immer nur bis zur nächsten Wahl zu denken, teils

gönnerhaft, teils autoritär auf die lauten Forderungen der Jugend zu reagieren,

all das wirft kein gutes Licht auf die politischen Entscheider. Auch wenn es

natürlich Ausnahmen gibt. Wer Rahmenbedingungen neu verhandelt, muss dies

konkret unter einem Klima- bzw. Umwelt-Vorbehalt stellen. Immer nur den

kleinsten gemeinsamen Nenner zu suchen, stets das Austarieren aller Interessen

anzustreben – das bringt uns nicht weiter. Wer in Unternehmen Innovationen

befördert, sollte denselben Prämissen folgen. Wo baut man Know-how auf, wo

steckt man wirklich Investitionen hinein, woran wird geforscht? Das Wort

Generationenvertrag existiert im Hinblick auf die Rentenanwartschaft seit

langem, nun aber meint dieser Begriff nicht mehr nur die finanzielle Sicherung

der Alten, sondern die Richtung dreht sich. Es geht um das (Über-)Leben der

Kinder und Enkel in einer intakten Umwelt. Zu viel ist schon irreparabel

verloren gegangen, die Selbstheilungskräfte der Natur sind nachhaltig

geschwächt. Wollen wir ernsthaft, dass spätestens die übernächste Generation

eine Suppe auslöffeln muss, die wir und unsere Vorfahren ihnen eingebrockt

haben? Wer junge Leute nach der Zukunft fragt, erhält ganz andere Antworten, als

wenn die Älteren darüber sprechen. Diese Diskrepanz gilt es aufzulösen. Und das

funktioniert eben nur, wenn es zur Selbstverständlichkeit geworden ist, die

Folgen des Handelns für das Morgen und Übermorgen konkret in Augenschein zu

nehmen. Im Übrigen ist dies für die ganze Erde wichtig. Zerstörte Lebenswelten

werden gerade in unterentwickelten Regionen zum Massenexodus führen. In Afrika,

wo die Bevölkerung in den nächsten Jahrzehnten am meisten wächst, braucht es

eine tiefgreifende Verbesserung der Daseinsvorsorge. Das geht nur mit Hilfe von

außen. Oder will sich das wohlhabende Europa bald mit seinen Armeen den

Flüchtenden entgegenstellen? Eine gute Zukunft zu haben, das ist ein zutiefst

menschlicher Wunsch, der nicht mehr allein durch eigene Arbeit, wirtschaftliches

Wachstum und Friedenssicherung zu erreichen ist. Eine gute Zukunft für viele

wird am ehesten möglich durch eine Abkehr von Egoismen und kurzfristigem

Erfolgsdenken sowie durch Empathie für diejenigen, die ohne fremde Hilfe keine

Chance auf diese gute Zukunft haben. Ganz im Sinn eines christlichen

Menschenbilds, das uns gerade an Weihnachten wieder besonders deutlich wird.

Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten@mittelbayerische.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/62544/4477322

OTS: Mittelbayerische Zeitung

Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell