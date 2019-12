Kommentar zum Thema Friedenspolitik

Frieden ist ein Segen, aber kein Geschenk. Wer glaubt,

annähernd 75 Jahre praktisch ohne interne Kriege sicherten Europa automatisch

eine Garantie auf die nächsten 75, irrt gewaltig. Alle historische Erfahrung

spricht dagegen. Frieden will erarbeitet sein. In Zeiten der Globalisierung

heißt das für Europa: Investieren in die eigenen diplomatischen,

entwicklungspolitischen und militärischen Fähigkeiten und sich auch trauen, sie

im Sinne eines Stabilitätsexports tatsächlich einzusetzen – auf dass der Frieden

auf Erden 2020 zumindest nicht weniger werde.

