Der „real existierende“ Kapitalismus – gesellschaftskritisches Sachbuch über die Folgen des Kapitalismus

Der Kapitalismus ist laut „Der „real existierende“ Kapitalismus“ eine Macht, die Natur und Mensch zerstört. Diese Wirtschaftsordnung ist in vielen Ländern der Welt mittlerweile die Norm, aber zur gleichen Zeit erkennen auch immer mehr Menschen, dass die Welt durch den Kapitalismus langsam aber sicher unter immer mehr Problemen leidet. Die Gründe für diesen Umstand liegen in dem nie wahrgenommenen Umstand, dass die Technik als Gestell ein Holon ist, und dass der freie Markt nie wirklich frei war. Der Kapitalismus erzeugt durch nicht zu begründenden Zinse, die das ständige Wachstum erzwingen, das in einer begrenzten Welt nicht möglich ist, einen ständigen Nachschub an Konflikten. Gesellschaften auf der ganzen Welt werden durch den Kapitalismus in Eigentümer und Nichteigentümer gespaltet und machen so eine wahre Demokratie unmöglich.

Peter Schlabach stellt seinen Lesern in „Der „real existierende“ Kapitalismus“ den Status Quo des Kapitalismus und dessen Einfluss auf die weltweite Gesellschaft auf eindringliche Weise vor. Es entsteht dadurch ein teils recht düsteres Bild. Doch der Autor zeigt Lesern glücklicherweise auch, dass es zu dem momentanen System eine Alternative gibt und diese bereits in ihren Startlöchern steht. Schlabachs Buch eignet sich für kritische Geister, die den Kapitalismus und dessen Einfluss besser verstehen möchten.

