Der Sonne und dem Tod ins Auge sehen – Gedanken zur Trauer

Der Tod des eigenen Kindes ist ein Schicksalsschlag für die ganze Familie. Auch der Autor musste diese schmerzhafte Erfahrung vor zehn Jahren machen, als sein Sohn Christian an einer schweren Krebserkrankung starb. Er erlaubt den Lesern in diesem Buch einen Blick in die Zeit davor und danach mit vielen persönlichen Erzählungen. Er verbindet diese mit weiteren Erfahrungen und Interviews, die er in einem Kloster führte. Er schreibt über den eigenen Kirchenaustritt und seine Entwicklung hin zum Trau- und Trauerredner. Heute ist er in der Lage, ein guter Gesprächspartner für Schwerkranke und Trauernde zu sein und auch auf der Bühne als Speaker über die wirklichen wichtigen Dinge im Leben zu berichten und Menschen zu motivieren, positiver über ihr eigenes Leben nachzudenken.

Das Buch „Der Sonne und dem Tod ins Auge sehen“ von Frank Beckert ist sein Versuch, noch mehr Menschen mit seinen Worten zu erreichen und ihnen während einer der schwersten Zeiten in ihrem Leben zur Seite zu stehen. Er rät im Buch und in seinen Vorträgen auch dazu, den eigenen Tod besser zu planen und Tabus aufzubrechen. Seine Worte sind wie Balsam für die Seele und geben den Hinterbliebenen in ihrer Trauer Halt, aber zeigen auch, wie das Leben trotz allem weiter gehen kann und muss.

„Der Sonne und dem Tod ins Auge sehen“ von Frank Beckert ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-15725-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

