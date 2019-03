Der Tagesspiegel: Außenminister Maas reagiert auf Forderung von Venezuelas Oppositionschef Juan Guaido: EU zu schärferen Sanktionen bereit

Die Europäische Union (EU) will nach Angaben von

Außenminister Heiko Maas (SPD) notfalls mit schärferen Maßnahmen

Einfluss auf den Machtkampf in Venezuela nehmen. „Es ist sehr

wichtig, dass der internationale Druck hoch bleibt“, sagte Maas dem

in Berlin erscheinenden „Tagesspiegel“ (Ausgabe vom Sonntag): „Wir

sind in der Europäischen Union bereit, zusätzliche Sanktionen zu

verhängen, wenn das nötig wird.“ Die EU lasse sich nicht auf das

„Spiel auf Zeit“ ein, das der linksnationalistische Präsident Nicolas

Maduro betreibe. Die Unterstützung der EU für Oppositionschef Juan

Guaido sei „unumstößlich“. Guaido hatte nach der Ausweisung des

deutschen Botschafters Daniel Kriener durch Maduro eine Verschärfung

der Sanktionen gegen den Präsidenten verlangt. Er schlug vor, die

finanziellen Sanktionen gegen das Regime zu verschärfen.

Rückfragen richten Sie bitte an:

Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909

Pressekontakt:

Der Tagesspiegel

Chefin vom Dienst

Patricia Wolf

Telefon: 030-29021 14013

E-Mail: cvd@tagesspiegel.de



Original-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell