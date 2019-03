Der Tagesspiegel: Bundestag soll wieder transparenter werden/ Medienpolitiker und Deutscher Journalisten-Verband fordern Gesetz zur Auskunftspflicht des Paraments

Medienpolitiker von SPD, FDP und Linken sowie der

Deutsche Journalisten-Verband fordern mehr Transparenz im Parlament.

Sie wollen mit einem Presseauskunftsgesetz erreichen, dass der

Deutsche Bundestag entgegen einem Urteil des

Bundesverwaltungsgerichts auch über parlamentarische Angelegenheiten

informieren muss. Die Leipziger Richter hatten den Auskunftsanspruch

nach einer „Tagesspiegel“-Klage im Oktober 2018 auf bloße

Verwaltungsinformationen beschränkt (Az.: 7 C 6/17). Der Tagesspiegel

hat gegen das Urteil mit Unterstützung des Deutschen

Journalisten-Verbands (DJV) jetzt eine Beschwerde beim

Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe erhoben (Az.: 1 BvR 393/19).

„Die Presse hat eine wichtige Informations- und Kontrollfunktion zur

Wahrung unserer freiheitlichen Demokratie“, sagte der

medienpolitische Sprecher der SPD-Fraktion Martin Rabanus. Derzeit

erarbeitet die Fraktion einen Entwurf für ein Presseauskunftsgesetz

des Bundes. „Darunter fällt grundsätzlich auch der Deutsche

Bundestag“, sagte Rabanus dem in Berlin erscheinenden „Tagesspiegel“

(Dienstagausgabe). Ein Ausschluss von Informationen sei nur im

Einzelfall zulässig, wenn schutzwürdige Interessen, etwa mit Blick

auf den Mandatsbezug, den Informationsanspruch überwiegen.

