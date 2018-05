Der Tagesspiegel: CDU-Generalsekretärin ruft SPD-Führung zur Durchsetzung von Ankerzentren in den Ländern auf

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer

hat die SPD-Führung dazu aufgerufen, Bundesländer mit

sozialdemokratischer Regierungsbeteiligung zur Einführung sogenannter

Ankerzentren zu bewegen, um die Abschiebung von Asylbewerbern ohne

Bleibeperspektive zu beschleunigen. „Für die SPD stellt sich hier

eine Führungsfrage“, sagte Kramp-Karrenbauer dem Berliner

„Tagesspiegel“ (Montagausgabe). Den Sozialdemokraten müsse klar sein,

dass es um eine nationale Aufgabe gehe. „Man kann nicht von schnellen

Verfahren reden und dann zulassen, dass das Vereinbarte von eigenen

Länder-Verantwortlichen nicht umgesetzt wird“, mahnte die

CDU-Politikerin.

Zweck der Ankerzentren sei es, schnell festzustellen, wer eine

Bleibeperspektive habe und wer nicht. „Dafür sollten alle am

Verfahren beteiligten Behörden an einem Ort sein.“ Ein Großteil der

Asylbewerber habe keine Chance auf Anerkennung und müsse deshalb

zurückkehren. „Es darf sich nicht das Modell durchsetzen: Wenn Du es

schaffst, irgendwie zwei, drei Jahre in Deutschland zu bleiben, dann

hast Du das Gröbste hinter dir.“

