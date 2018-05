Straubinger Tagblatt: SPD muss sich besinnen

Es reicht eben nicht, nur deshalb Thesen zu

vertreten, weil sie gegen die Linie der CSU laufen, die die

Sozialdemokraten offenbar zu ihrem Lieblingsgegner erkoren haben. Die

SPD hat hier offenbar auch ihr Kernklientel aus den Augen verloren.

Zu zielsicher liegt sie mit ihren Ansichten derzeit daneben. Das

erklärt auch, warum sie in den Umfragen immer weiter an Boden

verliert und mittlerweilen nur noch bei 17 Prozent der Stimmen steht.

Eine Partei, die ständig an den Sorgen und am Befinden der Bürger

vorbeiargumentiert, schafft sich auf Dauer selbst ab.

