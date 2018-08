Der Tagesspiegel: Chefin der Jungliberalen wirft Kubicki „fatale“Äußerungen im „Stil der Rechtspopulisten“ vor

Die Vorsitzende der Jungen Liberalen (Julis), Ria

Schröder, hat den Bundestagsvizepräsidenten und stellvertretenden

FDP-Chef Wolfgang Kubicki scharf für dessen Schuldzuweisung der

Ausschreitungen in Chemnitz an Kanzlerin Angela Merkel (CDU)

kritisiert. „Es ist der Stil der Rechtspopulisten, die Verantwortung

für Verbrechen einer einzelnen Person zusprechen zu wollen“, sagte

Schröder dem Tagesspiegel (Donnerstagsausgabe). Kubickis

Schuldzuweisung an Merkel wegen ihres Satzes „Wir schaffen das“ werde

weder den Vorfällen in Chemnitz noch der Rolle eines

Bundestagsvizepräsidenten gerecht, sagte Schröder. „Zuallererst sind

diejenigen verantwortlich, die eine Hetzjagd veranstalten oder auf

offener Straße den Hitlergruß zeigen.“ Die Bekämpfung von

Rechtsextremismus sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Sie hätte

sich, so Schröder, „als Signal gewünscht, dass man die

Ausschreitungen zum Anlass nimmt, um gegen rechte Tendenzen

aufzustehen, schnelle Verurteilungen und mehr Unterstützung von

Aussteigerprogrammen fordert“. Die Schuldzuweisung Kubickis an Angela

Merkel dagegen feuere die aktuelle aufgeheizte Stimmung nur unnötig

an: „Das ist fatal und nützt den Falschen“, sagte die

Juli-Vorsitzende dem Tagesspiegel.

