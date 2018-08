SPD-Chefin Andrea Nahles im RTL-Interview: „Echter Durchbruch bei der Rente.“

Nach ihrem Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel

und auch mit den Spitzen der großen Koalition am Dienstagabend hat

sich die SPD-Partei- und Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles am

Mittwoch in einem RTL-Interview in Berlin zufrieden geäußert. „Das

ist ein echter Durchbruch gewesen bei der Rente. Der Wertverlust der

Rente hat den Leuten zurecht in den letzten Jahren immer mehr Angst

gemacht. Das kehren wir jetzt um. Die Löhne steigen, die Renten

steigen, das wird wieder zusammengebracht. Die Kaufkraft der Renten

ist gesichert, das Rentenniveau ist gesichert. Und das finde ich

wirklichen einen Neustart für eine stabile gesetzliche

Rentenversicherung“, so Nahles im Willy-Brand-Haus.

Gleichwohl schränkte sie ein, die SPD sei nicht ganz zufrieden mit

den Vereinbarungen, weil die Sicherungsgarantie für das Rentenniveau

nur bis 2025 gelte. „Wir kämpfen dafür, und das werden wir auch

weiter tun auch im Rahmen der Rentenkommission, die wir gemeinsam

verabredet haben, dass diese Sicherungsgarantie auch für die Jüngeren

gilt“. Die Finanzierung für eine von der SPD angestrebte

Sicherungsgarantie bis 2040 sei „am Ende eine verteilungspolitische

Entscheidung. 30 Milliarden, die man vielleicht bewegen muss, kann

man für Steuersenkungen ausgeben oder für eine sichere Rente. Es ist

kein Hexenwerk, es ist aber eine Kraftanstrengung notwendig.“ Sie

sehe dazu keine Notwendigkeit einer Steuererhöhung jetzt, betonte

Nahles gegenüber RTL. „Wir können das auch aus Haushaltsmitteln, wenn

wir das richtig machen, entscheiden. Eins ist aber sicher: Im Mix

zwischen Beiträgen und Steuern wird der Steueranteil wachsen müssen.“

Mit Blick auf das geplante Fachkräftezuwanderungsgesetz

bekräftigte die SPD-Chefin, dass sie an einem –Spurwechsel–

festhalte. Auch wenn es dazu bei den gestrigen Gesprächen am Abend

noch keine Einigung gegeben habe, sei sie „entschieden, dass wir uns

da ins Zeug werfen und ich will das durchsetzen. Ich habe nur den

Eindruck, dass wir darüber noch einige Runden drehen müssen mit der

CDU/CSU.“

„RTL Aktuell“ zeigt die wichtigsten Passagen des RTL-Interviews

mit Andrea Nahles ab 18.45 Uhr. Das komplette Interview zeigt n-tv

bereits ab 18.00 Uhr und spät am Abend ein „RTL Nachtjournal Spezial“

ab 00.15 Uhr. Bei Verwendung der Zitate bitte Quellenhinweis

„RTL-Interview“ beachten. Achtung: weitere Zitate aus dem Interview

folgen!

Pressekontakt:

Matthias Bolhöfer

RTL Kommunikation

Telefon: +49 (0221) 4567-4227

Fax: 0221 / 4567 4292

matthias.bolhoefer@mediengruppe-rtl.de

für n-tv: Alessia Maier, n-tv Kommunikation, Tel.: 0221/4567 4103

Original-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell