Der Tagesspiegel: Nordrhein-Westfalen fordert Ausbau des Verfassungsschutzes

In die Debatte um den seit der Maaßen-Affäre wieder

umstrittenen Verfassungsschutz hat sich jetzt ein hochrangiger

Nachrichtendienstler eingeschaltet: Der Chef des Verfassungsschutzes

in Nordrhein-Westfalen, Burkhard Freier, verwahrt sich gegen

Forderungen, den Nachrichtendienst zu schrumpfen und hält vielmehr

eine Stärkung für notwendig. „Eine einseitige Konzentration auf die

Aufgabe als Vorfeldbehörde bei der Gefahrenabwehr würde den

gesetzlichen Auftrag der Verfassungsschutzbehörden zum Schutz der

freiheitlichen demokratischen Grundordnung deutlich verkürzen“, warnt

Freier in einem Strategiepapier „Verfassungsschutz der Zukunft“. Das

Papier, das dem Tagesspiegel vorliegt, ist in Abstimmung mit

Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) entstanden.

https://www.tagesspiegel.de/politik/strategiepapier-nordrhein-west

falen-fordert-ausbau-des-verfassungsschutzes/23698478.html

